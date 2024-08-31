Уилл Бутчер: «КХЛ значительно лучше по уровню хоккея, чем АХЛ. Это вторая лига мира однозначно»
Уилл Бутчер оценил уровень КХЛ по сравнению с АХЛ
– Сильно вам в «Барысе» приходится перестраиваться, привыкать к другому хоккею?
– НХЛ гораздо сильнее АХЛ, это ни для кого не секрет.
Но могу уверенно сказать, что КХЛ тоже значительно лучше, чем АХЛ, по уровню хоккея. Это вторая лига мира однозначно. И сейчас я обретаю здесь свой новый дом.
– «Барыс» будет жесткой, по-спортивному злой командой?
– Конечно, мы будем стараться играть агрессивно. И пробовать добиться победы в каждом матче, – сказал защитник «Барыса» Уилл Бутчер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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