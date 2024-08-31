Коробов подписал полноценный контракт с минским «Динамо» на год
Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минским «Динамо».
Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.
Ранее защитник находился в клубе на пробном контракте.
В сезоне-2023/24 Дмитрий Коробов провел 57 матчей за минское «Динамо», набрав 7 (3+4) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
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