Десятков о мечте: «Выиграть Кубок Гагарина, дальше – Кубок Стэнли, почему нет? Плотно изучаю английский»

Павел Десятков рассказал о своей хоккейной мечте

Сегодня «Витязь» проиграл «Ладе» (0:3) в розыгрыше Кубка мэра Москвы.

– В целом мы довольны проведенной работой, отношением ребят и содержанием игр. Хоккей, который мы показываем, будет нравится болельщикам.

– Прокомментируйте состояние Дерека Барака.

– У Барака небольшое повреждение. Рассчитываем, что к началу сезона он восстановится.

– С чем в первую очередь столкнулись при работе главным тренером КХЛ?

– Нюансы есть, здесь больше возможностей для тренера. Статистические показатели, видеовозможности, разделение обязанностей между тренерами. Мы этим пользуемся. Но хоккей – это и есть хоккей, внутреннее состояние остается на любом уровне.

– Какая у вас хоккейная мечта?

– Выиграть Кубок Гагарина, а дальше – Кубок Стэнли . Почему нет?! Сейчас плотно изучаю английский язык, – сказал главный тренер «Витязя ».