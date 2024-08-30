Десятков о мечте: «Выиграть Кубок Гагарина, дальше – Кубок Стэнли, почему нет? Плотно изучаю английский»
Сегодня «Витязь» проиграл «Ладе» (0:3) в розыгрыше Кубка мэра Москвы.
– В целом мы довольны проведенной работой, отношением ребят и содержанием игр. Хоккей, который мы показываем, будет нравится болельщикам.
– Прокомментируйте состояние Дерека Барака.
– У Барака небольшое повреждение. Рассчитываем, что к началу сезона он восстановится.
– С чем в первую очередь столкнулись при работе главным тренером КХЛ?
– Нюансы есть, здесь больше возможностей для тренера. Статистические показатели, видеовозможности, разделение обязанностей между тренерами. Мы этим пользуемся. Но хоккей – это и есть хоккей, внутреннее состояние остается на любом уровне.
– Какая у вас хоккейная мечта?
– Выиграть Кубок Гагарина, а дальше – Кубок Стэнли. Почему нет?! Сейчас плотно изучаю английский язык, – сказал главный тренер «Витязя».
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