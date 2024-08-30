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Кубок мэра Москвы. «Торпедо» против «Витязя», «Динамо» встретится с «Автомобилистом»

Продолжается розыгрыш Кубка мэра Москвы

Кубок мэра Москвы

«Торпедо» – «Витязь» – 15:30

«Динамо» – «Автомобилист» – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Спартак» – 2 очка (1 матч), ЦСКА – 2 (1), «Динамо» – 1 (1), «Витязь» – 1 (1), «Торпедо» – 0 (0), «Автомобилист» – 0 (0).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports
logoВитязь
logoАвтомобилист
logoТорпедо
результаты матчей
Кубок мэра Москвы
logoКХЛ
logoДинамо
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