«Динамо» продлило контракт с Римашевским до 2026 года

Нападающий Егор Римашевский продлил контракт с «Динамо».

Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне 19-летний Егор Римашевский провел за «Динамо » 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) баллов. В плей-офф он сыграл 9 матчей, отметившись 3 (1+2) очками.