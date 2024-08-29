  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

«Динамо» продлило контракт с Римашевским до 2026 года

Нападающий Егор Римашевский продлил контракт с «Динамо».

Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне 19-летний Егор Римашевский провел за «Динамо» 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) баллов. В плей-офф он сыграл 9 матчей, отметившись 3 (1+2) очками.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoКХЛ
logoДинамо
Егор Римашевский
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сопин о том, что «Динамо» отпустило Чернышова за океан: «Игорь не хотел тут оставаться. Решили, что нет смысла насильно его удерживать. Будем больше развивать Рябкина или Ханина»
1423 августа, 05:35
Римашевский о Беларуси: «У нас очень чисто – не найдете ни фантика, ни окурка. За этим следят. Все ухожено»
3618 августа, 15:56
Римашевский про летнюю сессию: «Преподаватели все понимают, не валят на экзаменах. После завершения карьеры хочу стать генменеджером. Тренерские качества во мне не очень развиты»
1218 августа, 14:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»
56сегодня, 11:42
Зайцев о Петербурге: «Классный город. Отличается от Москвы – более спокойный, расслабленный. И хоккейная инфраструктура в СКА создана идеальная – только играй»
6сегодня, 11:27
Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»
3сегодня, 10:57
Назаров о том, что Разин увел «Металлург» с игры: «Жесткий хит для лета, но в пределах правил. Срывать матчи – непозволительная роскошь, когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций»
10сегодня, 09:59
Олег Леонтьев: «Извинений от Разина не жду. Абросимов и капитан «Нефтехимика» позвонили Вовченко, узнали, что у него все нормально»
15сегодня, 09:33
Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Предложение было достойным. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды»
9сегодня, 09:23
Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю»
26сегодня, 08:59
Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)
19сегодня, 08:39
Генменеджер «Ак Барса»: «Нам нужен праворукий центр или крайний форвард. Скауты просматривают Европу, но пока ни один потенциальный новичок не соответствует желаемому уровню»
3сегодня, 08:21
Гатиятулин о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Тут дело в другом. Это предсезонные матчи. Если есть возможность избегать таких моментов…»
3сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Никита доказал, что он игрок высокого уровня. Мы очень рады тому, что видим. То, что было в прошлом году, осталось позади»
3сегодня, 11:54
Генменеджер «Трактора»: «С Радуловым были предварительные переговоры. Мы работали активно, но до конкретики так и не дошли»
4сегодня, 11:09
Душак подписал контракт с «Северсталью» на год
2сегодня, 10:41
Директор «Металлурга» о Вовченко: «Он проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы»
5сегодня, 10:29
Алексей Сопин: «Сизов согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо». В октябре-ноябре мы вернемся к вопросу о продлении контракта»
сегодня, 09:52
«Адмирал» поместил Сагадеева в список отказов. Форвард перешел в клуб в мае
сегодня, 08:09
Александр Якушев: «ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА. Потенциал у нового состава серьезный»
сегодня, 07:46
Вратарь «Чикаго» Броссуа может пропустить старт сезона. Он перенес операцию на мениске
1сегодня, 07:29
Директор «Динамо»: «В потолок зарплат мы укладываемся. Достаточно большую часть ведомости составляют бонусы»
сегодня, 06:59
Миска о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь»
сегодня, 06:14