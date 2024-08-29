«Динамо» продлило контракт с Римашевским до 2026 года
Нападающий Егор Римашевский продлил контракт с «Динамо».
Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.
В минувшем сезоне 19-летний Егор Римашевский провел за «Динамо» 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) баллов. В плей-офф он сыграл 9 матчей, отметившись 3 (1+2) очками.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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