Агент Овечкина: «Александр в хорошей форме, к сезону готов, тренируется каждый день, со здоровьем у него все в порядке»

Агент Александра Овечкина рассказал, что хоккеист готов к новому сезону НХЛ.

38-летний форвард «Вашингтона » проводит межсезонье в России. Он поучаствовал в нескольких благотворительных матчах и посетил детский турнир.

«Я считаю, что Александр в хорошей форме. Он готов к сезону, он знает свой график. Пока все хорошо, все по плану.

Со здоровьем у него все в порядке, он тренируется каждый день. Все в плановом режиме», – сказал агент российского игрока Глеб Чистяков.

Ранее Чистяков заявил , что Овечкин вернется в США в начале сентября. Регулярный чемпионат нового сезона НХЛ стартует 4 октября.