Агент Овечкина: «Александр в хорошей форме, к сезону готов, тренируется каждый день, со здоровьем у него все в порядке»
Агент Александра Овечкина рассказал, что хоккеист готов к новому сезону НХЛ.
38-летний форвард «Вашингтона» проводит межсезонье в России. Он поучаствовал в нескольких благотворительных матчах и посетил детский турнир.
«Я считаю, что Александр в хорошей форме. Он готов к сезону, он знает свой график. Пока все хорошо, все по плану.
Со здоровьем у него все в порядке, он тренируется каждый день. Все в плановом режиме», – сказал агент российского игрока Глеб Чистяков.
Ранее Чистяков заявил, что Овечкин вернется в США в начале сентября. Регулярный чемпионат нового сезона НХЛ стартует 4 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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