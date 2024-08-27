Овечкин посетил презентацию молодежки «Динамо». Он вручил хоккеистам игровые свитера

Александр Овечкин поучаствовал в презентации молодежной команды «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» и воспитанник бело-голубых посетил музей «Динамо», где прошла презентация молодежной команды.

«В торжественной обстановке бок о бок с Александром Мальцевым, Максимом Афиногеновым, Алексеем Кудашовым и другими прославленными динамовцами Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон хоккеистам, которые только начинают большой путь в хоккее», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/dynamo_ru