Овечкин посетил презентацию молодежки «Динамо». Он вручил хоккеистам игровые свитера
Александр Овечкин поучаствовал в презентации молодежной команды «Динамо»
Нападающий «Вашингтона» и воспитанник бело-голубых посетил музей «Динамо», где прошла презентация молодежной команды.
«В торжественной обстановке бок о бок с Александром Мальцевым, Максимом Афиногеновым, Алексеем Кудашовым и другими прославленными динамовцами Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон хоккеистам, которые только начинают большой путь в хоккее», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/dynamo_ru
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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