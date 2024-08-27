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  • Рашевский о посещении «Хатыни»: «Волосы встали дыбом от некоторых вещей. Легионеры «Динамо» говорили то же самое, узнав, что творили фашисты»
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Рашевский о посещении «Хатыни»: «Волосы встали дыбом от некоторых вещей. Легионеры «Динамо» говорили то же самое, узнав, что творили фашисты»

Дмитрий Рашевский оценил посещение «Динамо» мемориального комплекса «Хатынь»

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

– Что вам дала поездка в Хатынский мемориал?

– Это очень правильное решение. Легионеры поехали вместе с нами, им тоже важно знать нашу историю.

Я очень удивился, когда увидел этот музей. Очень современно, чисто, аккуратно. Мне безумно понравилось, очень доволен поездкой.

– Как иностранцы отреагировали на эту поездку?

– Они ходили в отдельной группе с англоговорящим экскурсоводом.

Сначала мы ничего не спрашивали у них об этом. Уже потом, между делом, обсуждали поездку. Я и сам узнал много нового, а от некоторых вещей волосы встали дыбом.

Легионеры говорили то же самое, когда узнали, как издевались над жителями деревни и что творили фашисты.

– От чего конкретно у вас волосы встали дыбом?

– Нам рассказали, что однажды фашисты пришли в детский садик. Сказали, что покормят детей и вернут обратно, но к вечеру так и не вернули.

Родителям сказали, что детей привезут позднее. Оказалось, что детей прятали в детском садике и перекачивали кровь для раненых солдат. Не все, конечно, выжили, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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