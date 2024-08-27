Рашевский о посещении «Хатыни»: «Волосы встали дыбом от некоторых вещей. Легионеры «Динамо» говорили то же самое, узнав, что творили фашисты»
Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.
– Что вам дала поездка в Хатынский мемориал?
– Это очень правильное решение. Легионеры поехали вместе с нами, им тоже важно знать нашу историю.
Я очень удивился, когда увидел этот музей. Очень современно, чисто, аккуратно. Мне безумно понравилось, очень доволен поездкой.
– Как иностранцы отреагировали на эту поездку?
– Они ходили в отдельной группе с англоговорящим экскурсоводом.
Сначала мы ничего не спрашивали у них об этом. Уже потом, между делом, обсуждали поездку. Я и сам узнал много нового, а от некоторых вещей волосы встали дыбом.
Легионеры говорили то же самое, когда узнали, как издевались над жителями деревни и что творили фашисты.
– От чего конкретно у вас волосы встали дыбом?
– Нам рассказали, что однажды фашисты пришли в детский садик. Сказали, что покормят детей и вернут обратно, но к вечеру так и не вернули.
Родителям сказали, что детей привезут позднее. Оказалось, что детей прятали в детском садике и перекачивали кровь для раненых солдат. Не все, конечно, выжили, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
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