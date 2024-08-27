Сваймен рассчитывает на зарплату 10 млн долларов в год. Вратарь «Бостона» находится в статусе ограниченно свободного агента

Джереми Сваймен хочет зарабатывать 10 миллионов долларов за сезон

25-летний голкипер по-прежнему находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

Журналист Рич Киф сообщил, что сейчас вратарь рассчитывает на зарплату в размере 10 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.