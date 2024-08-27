  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сваймен рассчитывает на зарплату 10 млн долларов в год. Вратарь «Бостона» находится в статусе ограниченно свободного агента
28

Сваймен рассчитывает на зарплату 10 млн долларов в год. Вратарь «Бостона» находится в статусе ограниченно свободного агента

Джереми Сваймен хочет зарабатывать 10 миллионов долларов за сезон

25-летний голкипер по-прежнему находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне его кэпхит составлял 3,47 миллиона долларов в год.

Журналист Рич Киф сообщил, что сейчас вратарь рассчитывает на зарплату в размере 10 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Джереми Сваймен провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 12 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Yahoo
logoБостон
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глава Татарстана – «Ак Барсу»: «Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным. Задача одна – хорошо сыграть»
3вчера, 11:46
Александр Кожевников: «В СКА многие игроки растворяются. Кузнецов – хоккеист высочайшего уровня. Посмотрим, как у него все получится»
7вчера, 11:31
Ротенберг о детском хоккее: «На матчи приходят пьяные родители. Это происходит по всей России! В Канаде их дисквалифицируют пожизненно, нам тоже нужно к этому прийти»
69вчера, 11:18
Морозов о лимите: «Пять легионеров – оптимально. Идет дискриминация, нас не допускают на международную арену. Хочется, чтобы молодежь росла, смотрела, как иностранцы относятся к делу»
3вчера, 10:52
Андрей Назаров: «В России нет дискриминации, в отличие от Франции, где человека могут схватить на трапе самолета, выдумать обвинения и посадить в тюрьму. Вот вам и свобода слова»
19вчера, 10:37
Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»
91вчера, 10:24
Курьянов о возможном возвращении Грицюка в «Авангард»: «При его текущей зарплате мы бы его с удовольствием взяли!»
10вчера, 09:59
Валерий Каменский: «Никишин давно готов к переходу в НХЛ. Оставаться в СКА – его выбор. Мы рады, что он показывает красивый хоккей в КХЛ»
5вчера, 08:57
Морозов о матчах КХЛ на футбольных стадионах: «Были примеры, когда лед таял, дождь шел. Не хочется подвергать участников болезням. Хоккей получится не с шайбой, а с мячом на воде»
2вчера, 08:27
Андрей Скопинцев: «Овечкину в 16 лет все было интересно, он горел игрой. Огонь! Саня из года в год креп, рос как на дрожжах. Постепенно стало понятно, что это игрочище»
1вчера, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ак Барса»: «Команда видела, как трудятся наши люди на производстве, как горят делом. Все ждут от вас такого же отношения к работе»
вчера, 14:40
Рыков подписал пробный контракт с «Витязем»
вчера, 14:15
Чернак об уходе Стэмкоса из «Тампы»: «Это было шоком для всех. Он отличный игрок, отличный лидер. Я буду скучать по нему»
3вчера, 11:59
Генменеджер «Авангарда» о травме Ткачева: «Тяжелый момент. Заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет»
5вчера, 10:59
Трощинский войдет в штаб ЦСКА. Он будет отвечать за работу с защитниками
1вчера, 09:43
Зислис о Заседе: «История со спором «Авангарда» и «Спартака» пошла на очередной круг. Скоро состоится уже 4-е заседание Дисциплинарного комитета, 3 предыдущих завершились ничем»
1вчера, 09:34
Заварухин о том, что Лайпсик не подошел СКА: «Бывает. Он мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Металлурге», НХЛ. У таких хоккеистов после плохих сезонов бывают очень удачные»
3вчера, 09:17
Меркулов о том, что «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту: «Хороший иностранец стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке, но я не считаю, что это клуб, куда надо привозить непонятно кого»
2вчера, 08:45
Верба о травмах в «Авангарде»: «Буше скоро вернется. Ткачев восстанавливается в зале, с него семь потов сходит. Наша задача – быть на лидерских позициях к их выходу»
2вчера, 07:46
Марк Верба: «Звягин – огромный фанат хоккея, досконально разбирает все мелочи. Работаем, узнаем много нового от него, строим команду»
2вчера, 06:35