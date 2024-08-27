Трощинский войдет в штаб ЦСКА. Он будет отвечать за работу с защитниками

Алексей Трощинский войдет в тренерский штаб ЦСКА

Он будет отвечать за работу с защитниками команды.

По окончании карьеры хоккеиста в 2014 году Алексей Трощинский был назначен на должность скаута ЦСКА , а затем начальника скаутской службы клуба. За это время вместе с ЦСКА он выиграл пять чемпионатов России (2015, 2019, 2020, 2022, 2023) и три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В сезоне-2021/22 Трощинский также работал скаутом сборной России при подготовке к Олимпийским играм-2022, на которых команда дошла до финала.