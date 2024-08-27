Трощинский войдет в штаб ЦСКА. Он будет отвечать за работу с защитниками
Алексей Трощинский войдет в тренерский штаб ЦСКА
Он будет отвечать за работу с защитниками команды.
По окончании карьеры хоккеиста в 2014 году Алексей Трощинский был назначен на должность скаута ЦСКА, а затем начальника скаутской службы клуба. За это время вместе с ЦСКА он выиграл пять чемпионатов России (2015, 2019, 2020, 2022, 2023) и три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).
В сезоне-2021/22 Трощинский также работал скаутом сборной России при подготовке к Олимпийским играм-2022, на которых команда дошла до финала.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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