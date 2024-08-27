Зислис о Заседе: «История со спором «Авангарда» и «Спартака» пошла на очередной круг. Скоро состоится уже 4-е заседание Дисциплинарного комитета, 3 предыдущих завершились ничем»

Михаил Зислис высказался о ситуации вокруг нападающего Матвея Заседы

Ранее появилась информация, что нападающий обратился в арбитраж КХЛ. Сторона игрока требует , чтобы компенсация за переход из «Спартака » не превышала 9 млн рублей. Хоккеистом интересуется «Авангард ».

«История со спором «Авангарда» и «Спартака» относительно будущего нападающего Матвея Заседы пошла на очередной круг.

Скоро должно состояться уже четвертое (!) заседание Дисциплинарного комитета КХЛ по этому вопросу.

Три предыдущих сеанса общения между сторонами завершились ничем. Хотелось бы знать, в чем заключается главная проблема, а то еще немного и на этом фоне эпопея с переходом Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал» покажется заурядным делом», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.