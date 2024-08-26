Брат супруги Кузнецова Зиновьев о переходе Евгения в СКА: «Для семьи это сюрприз. Мы понимаем его желание и поддерживаем. В Челябинске все скоро забудут об этом»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Данил Зиновьев Хоккей

Данил Зиновьев высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

Нападающий системы «Ак Барса» – брат супруги Евгения.

– Провели первый матч за «Ак Барс» против олимпийской сборной России [на турнире имени Пучкова] – волновались?

– Нет, волнения не было, я уже проходил сборы с клубами КХЛ, играл в регулярном чемпионате.

– Успели пообщаться с Евгением Кузнецовым?

– Мы прилетели только ночью перед игрой. Они ждут меня, поговорим.

– Как отреагировали на новость о его переходе в СКА?

– Для семьи это было сюрпризом. Но мы понимаем его желание и только поддерживаем.

– Не опасаетесь, что в Челябинске его возненавидят?

– Думаю, все скоро забудут об этом, – сказал Данил Зиновьев.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как раз таки в челябе то и ждут момента чтобы ответку кинуть ему. Приедут они в челябинск и получит он порцию негодования в свой адрес. Не забывается так предательство.
+3
-1
+2
почему он обязан ехать в Челябинск? А почему вахтовики из Челябинска работают на востоке, севере России? таких почему на каждого есть.
+1
0
+1
Ответ Lampo
А почему его должны возненавидеть в Челябе? Странный вопрос. Кажется любой город должен гордится своими воспитанниками и желать им удачи
А у некоторых такое "местечковое" восприятие мира... Ограниченный кругозор!
0
0
0
Ответ Nikolay_exp
А что опасаться то, его уже там люто ненавидят
Не суди по себе и не говори за всех...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий