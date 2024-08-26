Брат супруги Кузнецова Зиновьев о переходе Евгения в СКА: «Для семьи это сюрприз. Мы понимаем его желание и поддерживаем. В Челябинске все скоро забудут об этом»

Данил Зиновьев высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

Нападающий системы « » – брат супруги Евгения.

– Провели первый матч за «Ак Барс» против олимпийской сборной России [на турнире имени Пучкова] – волновались?

– Нет, волнения не было, я уже проходил сборы с клубами , играл в регулярном чемпионате.

– Успели пообщаться с ?

– Мы прилетели только ночью перед игрой. Они ждут меня, поговорим.

– Как отреагировали на новость о его переходе в ?

– Для семьи это было сюрпризом. Но мы понимаем его желание и только поддерживаем.

– Не опасаетесь, что в Челябинске его возненавидят?

– Думаю, все скоро забудут об этом, – сказал .