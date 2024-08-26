Энтони Сирелли: «Тампу» не сбрасывают со счетов, но и не считают командой номер один. Хотим снова оказаться на вершине, нам есть что доказывать»

Энтони Сирелли заявил о важности возвращения «Тампы» в лидеры НХЛ.

В прошлом сезоне «Лайтнинг» уступили «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Никто, особенно в нашем клубе, не хочет проигрывать в первом раунде. Мы хотим вернуться, снова оказаться на вершине.

Возможно, многие команды за последние пару лет не сбрасывали нас со счетов, но и не считали нас командой номер один, как в предыдущие годы.

Вот такое у нас должно быть мышление. Нам есть что доказывать.

Мы проиграли в первом раунде в двух сезонах подряд. Это не то, чего мы хотим», – сказал нападающий « » .