Глава Федерации хоккея Омской области о Хацее: «Фантастически преданный хоккею человек. Он знал каждого мальчишку в академии «Авангарда» по имени»

Глава Федерации хоккея Омской области поделился воспоминаниями о Евгении Хацее.

– Хоккей в Омске и области имеет разные лица. Детский хоккей, женский, студенческий, следж-хоккей. Но и это не все направления работы федерации. Вы знали, что у нас в области первенство по хоккею во всех возрастах не проводилось с 1990 года?

– Нет.

– Так вот первая моя задача два года назад была возродить этот турнир. Для начала сделать его детским.

– Я так понимаю, получилось…

– Да, но для меня это личная и грустная история. Дело в том, что трудились над этим проектом вместе с директором академии « » Евгением Хацеем (царство ему небесное). Фантастически преданный хоккею человек.

Не могу сказать, что мы были закадычными друзьями, но работа над турниром нас сблизила и объединила. Его человеческие и профессиональные качества давали отличный результат. Как пример: в академии он знал каждого мальчишку по имени – представьте, каждого! Он мог остановиться в коридоре или на тренировке, в зале или у бортика и спросить у любого пацана, как дела в учебе или дома. Так запросто.

И, конечно, его кончина стала для всех нас большой утратой. Его не стало 25 мая 2023 года. В тот день и в те минуты, когда шла финальная игра Первенства, над которым мы вместе работали. Прямо в рабочем кабинете. Он готовился к награждению ребят… – сказал президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.