Кожевников про украинскую диаспору в Канаде: «Русофобы. Эти негодяи выехали туда благодаря Хрущеву. Гадостей ожидать можно, но не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы»
Александр Кожевников высказался о ситуации с включением Павла Дацюка в Зал славы.
25 июня экс-хоккеист «Детройта» Павел Дацюк был выбран в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоится в ноябре в Торонто.
Ранее стало известно, что Конгресс украинцев Канады* просит запретить Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы.
«Я думаю, что на окончательное решение будет влиять в первую очередь НХЛ, а не диаспора, хотя она там и достаточно сильная. Гадостей от них точно можно ожидать, они их делали и в наши времена, когда мы играли.
Украинская диаспора часто нас оскорбляла, но что поделать, если они такие гады и русофобы. Эти негодяи все выехали туда благодаря Хрущеву.
Но я не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы НХЛ. В лиге относятся к Павлу с огромным уважением. Правительство Канады тоже ничего не сможет с этим сделать, в НХЛ до сих пор крутят ролики с его участием, это великий игрок.
Собственно, в лиге большинство хоккеистов не русофобы, совсем отбитых там максимум один-два процента. Там по игре судят, а не по диаспоре», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
* – Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1926)
Было государство Древняя Русь с удельными князьями, которые каждые пошли своим путем. И был распад на Великую Русь, на Малую Русь,Червоную Русь и Белую Русь. Малая. Когда после долгих разборок наконец они были объединены, была объявлена концепция триединства русского народа: великороссов, малороссов и белороссов. Понимаешь это слова? Русского. Народа. Который в свое время был разьединен. Малая Русь, Червоная Русь и Белая Русь была часть Великого Княжества Литовского, которая также называлось - приготовься! Литовской Русью.
По сути срач Литовской Руси, потом в составе Речи посполитой, и Великой Руси заключался в том, что Великая Русь приняла монархические ценности, а Речь посполитая - демократию. Там даже королей выбирали, любой занюханный шляхтич мог заблокировать решение короля. В Гетьманщине атамана выбирали на кругу, и.т.д.
А поскольку на долгой дистанции демократия всегда проиграет монархии, то и сейчас имеем, что имеем.
Короче, это не этнический срач, а самая настоящая гражданская война. Очень грубо если сказать - ватники наехали на либерастов.
А вот алфавитный список народов Российской империи от 1895 года: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_92170?page=3&rotate=0&theme=white
Ни слова об украинцах, но есть малороссы. В описание указано, цитирую: "Одно из главных племенных видоизменений русского народа".
Первая перепись населения от 1897-1905 года: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12632-pervaya-vseobschaya-perepis-naseleniya-rossiyskoy-imperii-1897-goda-spb-1897-1905
Данных по этнической принадлежности нет, но есть по языку. Опять же украинского нет, есть малоросский.
То есть до начала 20 века, малороссы и белоруссы рассматривались исключительно, как части русского народа, а не как самостоятельные нации. И вот только уже в СССР появились Украинская СССР и украинский народ. И как термин, и как концепция.
Честно говоря, не вижу повода для споров. Украины и украинской нации до 20 века не существовало. Это исторический факт. Однако, это никак не мешает существовать украинскому народу и стране в 21 веке. В мире постоянно появляются и исчезают страны и народы. Русских когда-то тоже не было, были разные славянские племена. А до этих племен были скифы (и то только в южной части современной территории).
Американской нации отсутствие исторических корней также нисколько не мешает существовать, а тот факт, что в 14 веке американцев не было, нисколько их не удручает.
Если Ярмоленко родился в Питере - он тоже великоросс ? А художник Марк Шагал родился в Витебске, значит он белорус?)
По поводу Украины. Украина пришла в Российскую империю с 4 областями: Киевской, Полтавской, Житомирской и Черниговской. Даже город Киев и тот был куплен у Речи посполитой Российским государством.
То есть, если натянуть сову на глобус, и положить болт на то, что Украина в виде этих 4 территорий была больше 300 лет в составе Российской империи, потом СССР и там давно все обрусели - то второй факт в виде того, что реально территория Украины это примерно площадь Эстонии, может чуть побольше. И соответственно исторический народ с остальной территорией нынешней Украины давно потонул. По факту его сейчас нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1937)#:~:text=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%25%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
А вот книги не переписывались, а переиздавались