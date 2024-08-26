Кожевников про украинскую диаспору в Канаде: «Русофобы. Эти негодяи выехали туда благодаря Хрущеву. Гадостей ожидать можно, но не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы»

Александр Кожевников высказался о ситуации с включением Павла Дацюка в Зал славы.

25 июня экс-хоккеист «Детройта» Павел Дацюк был выбран в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоится в ноябре в Торонто.

Ранее стало известно, что Конгресс украинцев Канады* просит запретить Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы.

«Я думаю, что на окончательное решение будет влиять в первую очередь НХЛ, а не диаспора, хотя она там и достаточно сильная. Гадостей от них точно можно ожидать, они их делали и в наши времена, когда мы играли.

Украинская диаспора часто нас оскорбляла, но что поделать, если они такие гады и русофобы. Эти негодяи все выехали туда благодаря Хрущеву.

Но я не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы НХЛ. В лиге относятся к Павлу с огромным уважением. Правительство Канады тоже ничего не сможет с этим сделать, в НХЛ до сих пор крутят ролики с его участием, это великий игрок.

Собственно, в лиге большинство хоккеистов не русофобы, совсем отбитых там максимум один-два процента. Там по игре судят, а не по диаспоре», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

* – Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.