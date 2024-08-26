Кожевников про украинскую диаспору в Канаде: «Русофобы. Эти негодяи выехали туда благодаря Хрущеву. Гадостей ожидать можно, но не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы»

Теги Детройт Павел Дацюк НХЛ Александр Кожевников Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о ситуации с включением Павла Дацюка в Зал славы.

25 июня экс-хоккеист «Детройта» Павел Дацюк был выбран в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоится в ноябре в Торонто.

Ранее стало известно, что Конгресс украинцев Канады* просит запретить Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы.

«Я думаю, что на окончательное решение будет влиять в первую очередь НХЛ, а не диаспора, хотя она там и достаточно сильная. Гадостей от них точно можно ожидать, они их делали и в наши времена, когда мы играли.

Украинская диаспора часто нас оскорбляла, но что поделать, если они такие гады и русофобы. Эти негодяи все выехали туда благодаря Хрущеву.

Но я не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы НХЛ. В лиге относятся к Павлу с огромным уважением. Правительство Канады тоже ничего не сможет с этим сделать, в НХЛ до сих пор крутят ролики с его участием, это великий игрок.

Собственно, в лиге большинство хоккеистов не русофобы, совсем отбитых там максимум один-два процента. Там по игре судят, а не по диаспоре», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

* – Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.

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25 комментариев
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Массовая миграция украинцев в Канаду началась в 1890 году, Хрущев здесь не при делах.
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+38
А что- Хрущев лично или за счёт государства оплатил им переезд? Или за высочайшее позволение куда-то уехать нужно ноги ему целовать? Кожевников замшелый ретроград, но украинцы Канады зря на Пашу ополчились, лично он ничего им не сделал.
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+26
Ответ Хоккейник
Комментарий скрыт
То-есть никаких народов не существовало. Бурятов, тувинцев и удмуртов. Ведь они входили в состав империи😳 если ты входишь в состав какой-то империи, то тебя не существует🧐
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+22
Кожева примеряет новый образ - историк времён Хруща
+16
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+14
При Хрущеве никаких массовых отъездов из советского союза за границу не было. Украинская диаспора Канады это в основном потомки украинцев, эмигрировавших на рубеже 19-20 вв. из Российской империи и Австро-Венгрии.
+13
0
+13
главные русофобы в кремле сидят
+9
-1
+8
Ответ Сибирский литовец
Хрущев сам был щирый украинец с женой - западенкой
Хрущев был великороссом из Курска. Я как посмотрю, вы уже и Курск готовы сдать гыгыгы
+10
-3
+7
Ответ Хоккейник
Комментарий скрыт
Вот русских как раз не существовало, их придумал Сталин! Вот данные переписи населения СССР за 1926 год. Найди тут русских))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1926)
+12
-5
+7
С голосом и подачей Радзинского
+6
-1
+5
Диванные патриоты на каждом шагу
+3
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+3
Ответ Anti S
Кожева примеряет новый образ - историк времён Хруща
хрущёвый историк
+3
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+3
Ответ ГЕНПЛАН
А вот данные переписи за 37 год, там русские уже есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1937)#:~:text=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%25%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4. А вот книги не переписывались, а переиздавались
Специально для особо одаренных.

Было государство Древняя Русь с удельными князьями, которые каждые пошли своим путем. И был распад на Великую Русь, на Малую Русь,Червоную Русь и Белую Русь. Малая. Когда после долгих разборок наконец они были объединены, была объявлена концепция триединства русского народа: великороссов, малороссов и белороссов. Понимаешь это слова? Русского. Народа. Который в свое время был разьединен. Малая Русь, Червоная Русь и Белая Русь была часть Великого Княжества Литовского, которая также называлось - приготовься! Литовской Русью.
По сути срач Литовской Руси, потом в составе Речи посполитой, и Великой Руси заключался в том, что Великая Русь приняла монархические ценности, а Речь посполитая - демократию. Там даже королей выбирали, любой занюханный шляхтич мог заблокировать решение короля. В Гетьманщине атамана выбирали на кругу, и.т.д.

А поскольку на долгой дистанции демократия всегда проиграет монархии, то и сейчас имеем, что имеем.

Короче, это не этнический срач, а самая настоящая гражданская война. Очень грубо если сказать - ватники наехали на либерастов.
+2
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+2
Ответ ГЕНПЛАН
А вот данные переписи за 37 год, там русские уже есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1937)#:~:text=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%25%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4. А вот книги не переписывались, а переиздавались
В переписи 1926 года тоже русские) Вот скан-копия оригинала: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/17507-vsesoyuznaya-perepis-naseleniya-17-dekabrya-1926-g-kratkie-svodki-m-1927-1929 Выпуск 4. Народность и родной язык населения СССР. Термин великоруссы указан в скобах, как справочный.

А вот алфавитный список народов Российской империи от 1895 года: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_92170?page=3&rotate=0&theme=white
Ни слова об украинцах, но есть малороссы. В описание указано, цитирую: "Одно из главных племенных видоизменений русского народа".
Первая перепись населения от 1897-1905 года: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12632-pervaya-vseobschaya-perepis-naseleniya-rossiyskoy-imperii-1897-goda-spb-1897-1905
Данных по этнической принадлежности нет, но есть по языку. Опять же украинского нет, есть малоросский.
То есть до начала 20 века, малороссы и белоруссы рассматривались исключительно, как части русского народа, а не как самостоятельные нации. И вот только уже в СССР появились Украинская СССР и украинский народ. И как термин, и как концепция.
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+2
Ответ ГЕНПЛАН
Вот русских как раз не существовало, их придумал Сталин! Вот данные переписи населения СССР за 1926 год. Найди тут русских)) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1926)
Ага, а все книги времен империи лично Сталин переписал и заменил "великоросс" на "русский") Ну и да, википедия так себе источник)

Честно говоря, не вижу повода для споров. Украины и украинской нации до 20 века не существовало. Это исторический факт. Однако, это никак не мешает существовать украинскому народу и стране в 21 веке. В мире постоянно появляются и исчезают страны и народы. Русских когда-то тоже не было, были разные славянские племена. А до этих племен были скифы (и то только в южной части современной территории).
Американской нации отсутствие исторических корней также нисколько не мешает существовать, а тот факт, что в 14 веке американцев не было, нисколько их не удручает.
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Гадостей от них точно можно ожидать, они их делали и в наши времена, когда мы играли.-подробней пусть расскажет про свои времена и гадости
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Ответ sled
Хрущев был великороссом из Курска. Я как посмотрю, вы уже и Курск готовы сдать гыгыгы
биографию кукурузника трудно проверить, она тщательно отредактирована, правда не все белые пятна удалось закрыть ... например, так и не нашли шахту, ге по воспоминаниям Никитушки , он работал ...
+1
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Ответ sled
Хрущев был великороссом из Курска. Я как посмотрю, вы уже и Курск готовы сдать гыгыгы
Великороссом ),где такое слово откопал ?
Если Ярмоленко родился в Питере - он тоже великоросс ? А художник Марк Шагал родился в Витебске, значит он белорус?)
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Ответ home run
То-есть никаких народов не существовало. Бурятов, тувинцев и удмуртов. Ведь они входили в состав империи😳 если ты входишь в состав какой-то империи, то тебя не существует🧐
Буряты, тувинцы и удмурты - это народы Монгольской империи. Российская империя это правоприемник в том числе Монгольской империи. Ты не знал, что Россия это империя, расположенная на 2 континентах - Европе и Азии, и называется Евразия?

По поводу Украины. Украина пришла в Российскую империю с 4 областями: Киевской, Полтавской, Житомирской и Черниговской. Даже город Киев и тот был куплен у Речи посполитой Российским государством.

То есть, если натянуть сову на глобус, и положить болт на то, что Украина в виде этих 4 территорий была больше 300 лет в составе Российской империи, потом СССР и там давно все обрусели - то второй факт в виде того, что реально территория Украины это примерно площадь Эстонии, может чуть побольше. И соответственно исторический народ с остальной территорией нынешней Украины давно потонул. По факту его сейчас нет.
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Ответ Paul_Doe
Ага, а все книги времен империи лично Сталин переписал и заменил "великоросс" на "русский") Ну и да, википедия так себе источник) Честно говоря, не вижу повода для споров. Украины и украинской нации до 20 века не существовало. Это исторический факт. Однако, это никак не мешает существовать украинскому народу и стране в 21 веке. В мире постоянно появляются и исчезают страны и народы. Русских когда-то тоже не было, были разные славянские племена. А до этих племен были скифы (и то только в южной части современной территории). Американской нации отсутствие исторических корней также нисколько не мешает существовать, а тот факт, что в 14 веке американцев не было, нисколько их не удручает.
А вот данные переписи за 37 год, там русские уже есть
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1937)#:~:text=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%20%25%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.

А вот книги не переписывались, а переиздавались
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Ответ Хоккейник
Комментарий скрыт
А как малороссы, кто существовал?
+1
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Операция "скрепка". Нацистов расселяли по всему сша, в том числе - и в канаде.
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Те,кто выехал благодаря Хрущеву,скорее всего уже умерли.
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