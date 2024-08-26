Бут про лагерь «Юты»: «Приобрел много нового опыта. Пообщался с американскими ребятами, попробовал, каково это – играть на их аренах, с их болельщиками. Все интересно было»

Теги Локомотив НХЛ КХЛ Даниил Бут Юта Хоккей

Даниил Бут поделился впечатлениями от участия в лагере «Юты».

– Как провел лето?

– Съездил с друзьями отдохнуть в Турцию, потом еще неделю был дома и на даче. А затем поехал в Москву на сборы. В лагерь еще в «Юту» улетал.

– Да, ты же был задрафтован прошлым летом в НХЛ.

– Ага, мы часто общаемся с клубом.

– Что вынес для себя из лагеря?

– Я там познакомился с новыми людьми и приобрел много нового опыта. Увидел новые для себя город и страну. Пообщался с американскими ребятами, попробовал, каково это – играть на их аренах, с их болельщиками. Все интересно было, это же опыт.

– Как у тебя дела с английским?

– Не сказал бы, что у меня все в полном порядке. Но я, как правило, понимаю, что мне говорят, и могу ответить, – сказал нападающий «Локомотива» Даниил Бут.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бут про лагерь «Юты»…
Я сначала про другого Бута подумал, и про другой лагерь.
+4
0
+4
Ответ Desperadoes
Бут про лагерь «Юты»… Я сначала про другого Бута подумал, и про другой лагерь.
🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий