«Нью-Джерси» в ковидный сезон подписал Кроуфорда, он принял участие в фотосессии, а на следующий день объявил, что завершает карьеру. Все были в шоке». Мальцев о вратаре «Девилс»

Михаил Мальцев рассказал о том, как Кори Кроуфорд завершил карьеру.

«В ковидный сезон «Нью-Джерси» подписал вратаря , который тогда высоко котировался. Фотосессия делалась в первый день кэмпа, он принял в ней участие.

Со всеми в команде познакомился. А на следующий день объявил, что завершает карьеру, и больше мы его не видели. Все были в шоке», – написал нападающий « » , ранее выступавший за « ».

Кроуфорд подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на 7,8 млн долларов в октябре 2020 года, взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам, а в январе 2021-го объявил о завершении карьеры.