«Нью-Джерси» в ковидный сезон подписал Кроуфорда, он принял участие в фотосессии, а на следующий день объявил, что завершает карьеру. Все были в шоке». Мальцев о вратаре «Девилс»
Михаил Мальцев рассказал о том, как Кори Кроуфорд завершил карьеру.
«В ковидный сезон «Нью-Джерси» подписал вратаря Кори Кроуфорда, который тогда высоко котировался. Фотосессия делалась в первый день кэмпа, он принял в ней участие.
Со всеми в команде познакомился. А на следующий день объявил, что завершает карьеру, и больше мы его не видели. Все были в шоке», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев, ранее выступавший за «Нью-Джерси».
Кроуфорд подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на 7,8 млн долларов в октябре 2020 года, взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам, а в январе 2021-го объявил о завершении карьеры.
https://www.nj.com/devils/2013/07/ilya_kovalchuk_leaves_devils_in_shock_after_retiring_from_nhl.html
https://sports.yahoo.com/blogs/nhl-puck-daddy/nhl-lets-nj-devils-off-hook-for-ilya-kovalchuk-contract-punishment-181853523.html