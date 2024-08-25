«Нью-Джерси» в ковидный сезон подписал Кроуфорда, он принял участие в фотосессии, а на следующий день объявил, что завершает карьеру. Все были в шоке». Мальцев о вратаре «Девилс»

Теги Спартак Нью-Джерси НХЛ КХЛ Кори Кроуфорд Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев рассказал о том, как Кори Кроуфорд завершил карьеру.

«В ковидный сезон «Нью-Джерси» подписал вратаря Кори Кроуфорда, который тогда высоко котировался. Фотосессия делалась в первый день кэмпа, он принял в ней участие.

Со всеми в команде познакомился. А на следующий день объявил, что завершает карьеру, и больше мы его не видели. Все были в шоке», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев, ранее выступавший за «Нью-Джерси».

Кроуфорд подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на 7,8 млн долларов в октябре 2020 года, взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам, а в январе 2021-го объявил о завершении карьеры.

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Сучков
это выкуп контракта. Ковальчук все видит. штраф у НД был в виде отсутствия пика первого раунда на драфте за выкуп контракта
Не было никакого выкупа контракта. Ковальчук завершил карьеру в НХЛ и уехал играть в СКА. Это было в 2013, после истечения третьего года его пятнадцатилетнего контракта. За такой уход на пенсию Нью-Джерси получил штраф в 250 тысяч в платежную ведомость до года истечения срока контракта Ковальчука (2025).

https://www.nj.com/devils/2013/07/ilya_kovalchuk_leaves_devils_in_shock_after_retiring_from_nhl.html

https://sports.yahoo.com/blogs/nhl-puck-daddy/nhl-lets-nj-devils-off-hook-for-ilya-kovalchuk-contract-punishment-181853523.html
+4
0
+4
Ответ 22 шва
Про Кроуфорда не в курсе, но Ковальчуку в сезоне 24/25 ещё 250к будут выплачивать.
Это же штраф, Ковальчук не видит эти деньги.
+3
0
+3
Ответ Александр Сучков
это выкуп контракта. Ковальчук все видит. штраф у НД был в виде отсутствия пика первого раунда на драфте за выкуп контракта
он же тогда тоже о завершении карьеры в НХЛ объявил
+1
0
+1
Ответ Александр Сучков
это выкуп контракта. Ковальчук все видит. штраф у НД был в виде отсутствия пика первого раунда на драфте за выкуп контракта
Ковальчук завершил карьеру в НХЛ, причём здесь выкуп контракта?
+1
0
+1
Ответ rieben
Это же штраф, Ковальчук не видит эти деньги.
это выкуп контракта. Ковальчук все видит. штраф у НД был в виде отсутствия пика первого раунда на драфте за выкуп контракта
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий