Есмантович о том, что КХЛ не будет чемпионатом России: «Кубок – это кубок, а чемпионат страны – немного другое соревнование. Не считаю, что есть подвох»

Игорь Есмантович не видит проблемы в том, что КХЛ более – не чемпионат России.

После расторжения договора между и , федерация делегировала права на проведение чемпионата России ВХЛ.

Таким образом, обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2024/25 не будет считаться чемпионом России. Им станет обладатель Кубка Петрова.

При этом в истории КХЛ ранее уже был случай, когда победитель плей-офф оставался без титула чемпиона страны – в сезоне-2014/15 победитель чемпионата России определялся по итогам регулярки (им стал ЦСКА, а выиграл СКА).

Кроме того, ЦСКА стал чемпионом России в сезоне-2019/20, когда плей-офф Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса.

«Кубок [Гагарина] – это кубок, а чемпионат России – это немного другое соревнование.

Поэтому я не считаю, что здесь есть какой-то подвох с точки зрения спортивной составляющей. Все будет развиваться по своей спирали», – сказал президент .