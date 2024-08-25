Есмантович о том, что КХЛ не будет чемпионатом России: «Кубок – это кубок, а чемпионат страны – немного другое соревнование. Не считаю, что есть подвох»
Игорь Есмантович не видит проблемы в том, что КХЛ более – не чемпионат России.
После расторжения договора между КХЛ и ФХР, федерация делегировала права на проведение чемпионата России ВХЛ.
Таким образом, обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2024/25 не будет считаться чемпионом России. Им станет обладатель Кубка Петрова.
При этом в истории КХЛ ранее уже был случай, когда победитель плей-офф оставался без титула чемпиона страны – в сезоне-2014/15 победитель чемпионата России определялся по итогам регулярки (им стал ЦСКА, а Кубок Гагарина выиграл СКА).
Кроме того, ЦСКА стал чемпионом России в сезоне-2019/20, когда плей-офф Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса.
«Кубок [Гагарина] – это кубок, а чемпионат России – это немного другое соревнование.
Поэтому я не считаю, что здесь есть какой-то подвох с точки зрения спортивной составляющей. Все будет развиваться по своей спирали», – сказал президент ЦСКА.