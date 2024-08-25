Есмантович о том, что КХЛ не будет чемпионатом России: «Кубок – это кубок, а чемпионат страны – немного другое соревнование. Не считаю, что есть подвох»

Теги ЦСКА ФХР КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Игорь Есмантович ТАСС Хоккей

Игорь Есмантович не видит проблемы в том, что КХЛ более – не чемпионат России.

После расторжения договора между КХЛ и ФХР, федерация делегировала права на проведение чемпионата России ВХЛ. 

Таким образом, обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2024/25 не будет считаться чемпионом России. Им станет обладатель Кубка Петрова. 

При этом в истории КХЛ ранее уже был случай, когда победитель плей-офф оставался без титула чемпиона страны – в сезоне-2014/15 победитель чемпионата России определялся по итогам регулярки (им стал ЦСКА, а Кубок Гагарина выиграл СКА). 

Кроме того, ЦСКА стал чемпионом России в сезоне-2019/20, когда плей-офф Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса. 

«Кубок [Гагарина] – это кубок, а чемпионат России – это немного другое соревнование.

Поэтому я не считаю, что здесь есть какой-то подвох с точки зрения спортивной составляющей. Все будет развиваться по своей спирали», – сказал президент ЦСКА

3 комментария
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Сейчас нормальный вариант, что ВХЛ разыграет звание чемпиона России, им дополнительная мотивация, а для КХЛ это была , скорее, нагрузка и давление, со стороны ФХР
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15 раз всё нормально было, а тут уже другое соревнование?
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