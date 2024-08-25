КХЛ показала чемпионские перстни «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина-2024

КХЛ представила чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина-2024.

Победу в плей-офф Фонбет чемпионата в прошлом сезоне одержал магнитогорский « », победивший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

КХЛ показала чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили игроки магнитогорского клуба за победу в Кубке Гагарина-2024.

Автор победного гола в 4-м матче серии сфотографировался с чемпионским перстнем.

Изображения: t.me/khl_official_telegram