КХЛ показала чемпионские перстни «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина-2024

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Даниил Вовченко стиль Хоккей

КХЛ представила чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина-2024.

Победу в плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне одержал магнитогорский «Металлург», победивший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0. 

КХЛ показала чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили игроки магнитогорского клуба за победу в Кубке Гагарина-2024. 

Автор победного гола в 4-м матче серии Даниил Вовченко сфотографировался с чемпионским перстнем. 

Изображения: t.me/khl_official_telegram

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15 комментариев
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Крутые перстни :::Я тоже такой хочу 😉.......
Вперёд Магнитка!!!!
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+13
Магнитка топ
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+6
Ответ Олег
Крутые перстни :::Я тоже такой хочу 😉....... Вперёд Магнитка!!!!
"Кстати, бренд выпустил чемпионские перстни для продажи – их смогут купить только состоятельные болельщики: цена – почти 10 тысяч долларов. Но есть и бюджетные варианты – 895 долларов. "
Можно было так и в КХЛ сделать.
+8
-2
+6
Ответ Tony Norkin
Если ска при РоРо возьмёт кубок то у них на два пальца наверное будет перстень 🤣🤣🤣
Не, медаль с портретом Ромки на аверсе и размером с канализационный люк на цепи.
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-4
+6
Даже изнутри весь путь нарисовали
+7
-2
+5
Зачёт👍
+6
-3
+3
Красивые конечно , но можно больше бы добавить золотого цвета , так как будто серебро взяли )
+4
-1
+3
Если ска при РоРо возьмёт кубок то у них на два пальца наверное будет перстень 🤣🤣🤣
+6
-3
+3
Покажите йозе марино пусть слюни попускает 😀
+6
-3
+3
Понравились. Красивые!!!! Молодцы победители! Молодцы обладатели Кубка Главного ( а именно Гагарина) !!! И такого очень симпатичного добавления. И всем людям здоровья и удачи!!!
+3
0
+3
Ещё бы состав - какие камни и сколько стоит перстень.
+2
0
+2
Ответ Tony Norkin
Если ска при РоРо возьмёт кубок то у них на два пальца наверное будет перстень 🤣🤣🤣
на все 21🤣🤣🤣
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Рома смотри внимательно)))
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Ответ Tony Norkin
Красивые конечно , но можно больше бы добавить золотого цвета , так как будто серебро взяли )
Спереди гравировка и Лис золотые.
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