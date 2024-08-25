КХЛ показала чемпионские перстни «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина-2024
КХЛ представила чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина-2024.
Победу в плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне одержал магнитогорский «Металлург», победивший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.
КХЛ показала чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили игроки магнитогорского клуба за победу в Кубке Гагарина-2024.
Автор победного гола в 4-м матче серии Даниил Вовченко сфотографировался с чемпионским перстнем.
Изображения: t.me/khl_official_telegram
Вперёд Магнитка!!!!
Можно было так и в КХЛ сделать.