Есмантович о ЦСКА: «Такая классная команда, дрим-тим. Мы обязаны выиграть в следующем сезоне»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович ТАСС Хоккей

Игорь Есмантович назвал ЦСКА «командой мечты».

Ранее состоялась презентация команды с участием болельщиков на площади рядом с «ЦСКА-Ареной».

«Ради таких встреч мы обязаны просто выиграть в следующем сезоне.

Это счастье, что удалось создать такую классную команду, это дрим-тим («командой мечты» – Спортс’‘)», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В прошлом сезоне армейцы проиграли «Локомотиву» со счетом 1-4 в первом раунде Кубка Гагарина. 

Игорь Есмантович: «ЦСКА – самый титулованный клуб в России. К сезону-2024/25 разработаны обновленный стиль и слоган, которые символизируют цель – возвращение Кубка Гагарина»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Питере думают по другому. Они подписали спасителя СКА, КХЛ и всего Российского хоккея. Вы все обречены носить баулы и клюшки за Питером
+18
-3
+15
Ответ Maluma Amulam
Интересный дрим тим сбитых летчиков нормальной лиги
То есть легионеры количество которых все вокруг требуют увеличить это не сбитые лётчики, а наши в расцвете сил это никому ненужный неликвид ? Странная логика
+11
-4
+7
Интересный дрим тим сбитых летчиков нормальной лиги
+14
-8
+6
Только игра покажет кто и на что способен.причём не регулярка ,а именно плей-ооф.
+5
-1
+4
Вот чудила.
+3
-1
+2
интересный будет сезон: обновленный ЦСКА, точечно усиленная сосиска, чемпионский Металлург, Динамо укрепилось, Локомотив явно хочет реванша за поражение в финале, Ак Барс без Билла, Трактор с Гру, Минск и Барыс взяли отличных игроков
+2
0
+2
Ответ цэсемьэр
а кого они там понабрали? я что-то пропустил
каких-то списанных ноунеймов
+3
-1
+2
Выиграть в следующем сезоне? А я-то надеялся уже на этот сезон 😞. Постойте, но Кубок в сезоне 25/26 уже давно Амур застолбил. Тут явно что-то не сходится🤔
+3
-2
+1
Есмантович успокойся. Лавры Ромы тебе не перебить в остроумии))
+1
0
+1
Дрим тим? С таким составом и тренером Воробьем, максимум 2раунд.
+1
0
+1
Ответ Maluma Amulam
Интересный дрим тим сбитых летчиков нормальной лиги
Лучше пусть наших молодых парней возвращают, чем сбитых иностранцев, насильников. А говорить про команду и оценивать игроков, которые ещё и играть не начали, такое себе
+4
-3
+1
Спартак сегодня показал кто в Москве дри-тим!
0
0
0
Ответ grek087
То есть легионеры количество которых все вокруг требуют увеличить это не сбитые лётчики, а наши в расцвете сил это никому ненужный неликвид ? Странная логика
Да какой там расцвет
0
0
0
Ответ grek087
То есть легионеры количество которых все вокруг требуют увеличить это не сбитые лётчики, а наши в расцвете сил это никому ненужный неликвид ? Странная логика
В пивных лигах они так и не заиграли, что уж НХЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий