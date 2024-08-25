Есмантович о ЦСКА: «Такая классная команда, дрим-тим. Мы обязаны выиграть в следующем сезоне»

Игорь Есмантович назвал ЦСКА «командой мечты».

Ранее состоялась презентация команды с участием болельщиков на площади рядом с «ЦСКА-Ареной».

«Ради таких встреч мы обязаны просто выиграть в следующем сезоне.

Это счастье, что удалось создать такую классную команду, это дрим-тим («командой мечты» – Спортс’‘)», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В прошлом сезоне армейцы проиграли «Локомотиву» со счетом 1-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

Игорь Есмантович: «ЦСКА – самый титулованный клуб в России. К сезону-2024/25 разработаны обновленный стиль и слоган, которые символизируют цель – возвращение Кубка Гагарина»