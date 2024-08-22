Кузнецов о СКА: «Все супер, нравится. Команда замечательная. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест»

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от СКА.

– Какие впечатления от новой команды?

– Все супер, нравится. Не было времени в Питере побыть. Приехали, через два дня уехали. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест.

Команда супер, замечательная. Был момент, когда было тяжело, особо пообщаться времени не было. Сейчас пройдет турнир, будем ездить, нагрузка снизится. Надеюсь, будем общаться больше, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.