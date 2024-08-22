Кузнецов о СКА: «Все супер, нравится. Команда замечательная. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Чемпионат.com Хоккей

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от СКА.

– Какие впечатления от новой команды?

– Все супер, нравится. Не было времени в Питере побыть. Приехали, через два дня уехали. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест.

Команда супер, замечательная. Был момент, когда было тяжело, особо пообщаться времени не было. Сейчас пройдет турнир, будем ездить, нагрузка снизится. Надеюсь, будем общаться больше, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

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12 комментариев
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Короче, тренировки уже ..ли (достали), пора поизучать город, узнать, что где есть, почем и как можно достать.
Товарищи вроде норм, но пока вместе не побухаешь, не поймешь, что за человек))
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Без матерных слов просто нет,чтобы выразить своё мнение ! Угомонитесь вы уже. Почему про Павла Дацюка такие деферамбы не пели , ведь он - Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Чё вы здесь устроили со своим ска и своим Кузнецовым и со своим никчёмным Ротенбергом ?!!?!!?
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Даже вокруг Ковальчука не было столько шумихи и пафоса, когда он вернулся в 2013, Ромка и ко навели столько ажиотажа вокруг возвращения Кузнецова, будто сам хоккейный бог вернулся. А по факту он там (в НХЛ) просто никому не нужен, ну может за вет. контракт еще подобрали бы какие-нибудь аутсайдеры типа Юты или Анахайма , и то вряд ли , учитывая его убитую репутацию. Нужен ли такой дядька в наставники для молодежи? Вот и получается что преподносят его как мессию КХЛ, а по факту это изгой и отработанный «материал» лучшей лиги мира. Ковальчук оттуда в 30 лет топом приезжал , после победы на Востоке и первой сборной сезона всей лиги. 9и подряд сезонов с 30 плюс голами, из которых 6 подряд были 40 плюс , включая два полтинника и Ришар по трассе. Понятно что ради бабла тоже приехал тогда , но шумиха тогда и была только за его зп в Питере, вроде как он вообще был самый оплачиваемый в мире хоккеист после того перехода, ему башляли больше чем в НХЛ, но факт в том что его вся НХЛ с руками бы оторвала , реши он с НДД в другой клуб НХЛ перейти. Потом что снайперюга был элитный. Кузя конечно большой мастер , но за 10 лет карьеры там , кроме 4 сезонов по сути хороших, на уровне звезды и пламенного победного плей-офф 2018 какой-то звёздной стабильности не показывал. Можно ли вообще его полноценной звездой НХЛ считать, оглядываясь на всю его карьеру за океаном? Плюс минус одного уровня карьера как у Семина, только Женя КС успел захватить. Невероятно талантливейшие раздолбаи, которые при должном отношении к делу , могли рвать всю лигу, но в итоге короткие вспышки гениальности сменяли посредственные сезоны и путь у обоих по итогу совпал Кэпс-Каролина-КХЛ.
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Он мог сказать что-то иное?!
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Мечта для питерских диллеров подъехала.
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Вот с городом пока знакомиться не обязательно. Мало ли, какую бяку найдешь, знаем тебя. Не в Эрмитаже.
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Ответ Tony Norkin
Без матерных слов просто нет,чтобы выразить своё мнение ! Угомонитесь вы уже. Почему про Павла Дацюка такие деферамбы не пели , ведь он - Единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Чё вы здесь устроили со своим ска и своим Кузнецовым и со своим никчёмным Ротенбергом ?!!?!!?
Успокооооойся! (с)
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Ответ Uriah Heep
Он мог сказать что-то иное?!
Вы послушайте этого из райцентра «он вам такой умный вещь скажет да»
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Ответ Uriah Heep
Он мог сказать что-то иное?!
Просто Кузнецову надо было меньше рот открывать на протяжении карьеры. Все его хихихаха теперь возвращаются неприязнью к нему.
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