Кузнецов о СКА: «Все супер, нравится. Команда замечательная. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест»
Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от СКА.
– Какие впечатления от новой команды?
– Все супер, нравится. Не было времени в Питере побыть. Приехали, через два дня уехали. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест.
Команда супер, замечательная. Был момент, когда было тяжело, особо пообщаться времени не было. Сейчас пройдет турнир, будем ездить, нагрузка снизится. Надеюсь, будем общаться больше, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Товарищи вроде норм, но пока вместе не побухаешь, не поймешь, что за человек))