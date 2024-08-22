Ротенберг о Кузнецове: «Он патриот, вернулся на Родину. Впервые такая презентация спортсмена прошла в России. Сравнить можно только с представлением Мбаппе в «Реале»

Теги СКА Реал Мадрид Ла Лига КХЛ Евгений Кузнецов Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Килиан Мбаппе Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возвращении Евгения Кузнецова в Россию.

Сегодня СКА провел презентацию Кузнецова в Ледовом дворце. Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года.

«Впервые в истории такая презентация спортсмена прошла в России. Посмотрите, сколько болельщиков пришло в Ледовый! Сравнить это можно только с тем, как недавно презентовали Мбаппе [в «Реале»].

Евгений Кузнецов – патриот, он вернулся на Родину. А цель СКА – возвращать хоккеистов в нашу лигу. Приезд Кузнецова – это связь поколений. Он будет не только играть за СКА, но и передавать опыт нашей академии», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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61 комментарий
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Вернулся, потом что не востребован в нхл. Те кто там играют не патриоты что ли?
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Патриот, ага, уехал бы тогда в Челябинск этот патриот
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Ответ Neyron Plus
Вернулся, потом что не востребован в нхл. Те кто там играют не патриоты что ли?
Тоже патриоты, они же прославляют великую страну. Вообще не шарите в популизме)
+42
-1
+41
Ложный патриотизм как прикрытие для беззастенчивой эксплуатации масс и всевозможных форм ограбления отечества.
+41
-2
+39
Матерь божья! можно только представить,что он передаст академии
+15
-1
+14
Ответ михаил почта
Матерь божья! можно только представить,что он передаст академии
Последнее слово вычеркни и перед ним которое,2 буквы переставь
+14
-2
+12
патриот... хахаха. парень вернулся только из за того что оказался никому не нужен из за своего пристрастия к порошку.
Вроде уже был один такой патриот из франции - Депардье. Не долго он напатриотился в россии и свалил. У Кузнецова семейство то осталось в сша.
+13
-2
+11
Ответ Wayne Gretzky 99
Ложный патриотизм как прикрытие для беззастенчивой эксплуатации масс и всевозможных форм ограбления отечества.
Классика. Хочешь сделать людям какую-нибудь гадость - не забудь во всю глотку орать о "родине", "патриотизме" и "традициях".
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"Передача опыта продолжится в военной академии под Курском, на безвозмездной основе" - добавил гл.тренер.
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патриотов то развелось. значение слово патриот сначала изучите. знают только слово.
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Мбаппе только на стадионе смотрели 80К, а трансляцию 1.25М на пике. Сколько людей смотрели трансляцию Кузнецова?
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Ну да главная интрига этого сезона кхл, обосрется или нет этот патриот
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он наркоман и лентяй, только и всего
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Теперь и в хоккее есть свой шаман
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Хромая утка и выбравший не команду а бабло. Да и под стать ему и его покровитель. Оба достойны театра сатиры для болельщиков. Оба клоуны
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Ответ Мистер Блин
патриотов то развелось. значение слово патриот сначала изучите. знают только слово.
Ну, классик же сказал: заговорили о патриотизме - стало быть, проворовались.
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патриот никуда бы не уезжал, не надо нам втирать тут свое фуфло)
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Ответ Neyron Plus
Ну да главная интрига этого сезона кхл, обосрется или нет этот патриот
Нет здесь интриги. Все ясно и с игроком,и сикомандой
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+2
Рома, а ты чей патриот??? Финляндии или Британии. Дуй туда, оставь Россию в покое
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0
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И не вспомнить , когда так наркомана, ходившего в расположении сборной России по белым дорожкам, получившего дисквалификацию на 4 года, так в России чествовали
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Вопрос.Почему Ротенберг не отказывается от финского гражданства и вида на жительство в Великобритании. Может думает так,а что если будет такой оборот,что придется бежать до финской границы?
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ну да, "Мбаппе" же к нам не едут, поэтому приходится с помпой представлять предпенсионных "Кузнецовых"
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Роман, это Адам Кадыров, но на максималках
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Сбитый лётчик!
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Хорошо быть патриотом за 4 лярда🤣🤣🤣
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Кузя десять лет играл в НХЛ . Ротен уже почти 20 лет в этом шапито работает . Что же Поттер не проявил патриотизм и не приехал к Ротену раньше? Такой Ротен завистливый чувак до чужих трофеев. Фу блин. Кузя и патриот вещи не совместимые.
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Ответ Александр Медведев
юмор уровня 5го класса 🤦‍♂️ школьники в восторге и неистово плюсуют 🤡
Иваныч,не истери
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Патриот за 4 ярда.
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С цирком на Цветном максимум
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Гайдай какой-то! (С)
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