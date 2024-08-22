Ротенберг о Кузнецове: «Он патриот, вернулся на Родину. Впервые такая презентация спортсмена прошла в России. Сравнить можно только с представлением Мбаппе в «Реале»

Роман Ротенберг высказался о возвращении Евгения Кузнецова в Россию.

Сегодня СКА провел презентацию Кузнецова в Ледовом дворце. Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года.

«Впервые в истории такая презентация спортсмена прошла в России. Посмотрите, сколько болельщиков пришло в Ледовый! Сравнить это можно только с тем, как недавно презентовали Мбаппе [в «Реале»].

– патриот, он вернулся на Родину. А цель СКА – возвращать хоккеистов в нашу лигу. Приезд Кузнецова – это связь поколений. Он будет не только играть за СКА, но и передавать опыт нашей академии», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.