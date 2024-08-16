«В Америке мою русскую душу тянуло в Россию. Худшие дни – когда уезжал на сезон и ждал приезда домой». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет в Северной Америке

Иван Просветов высказался о возвращении в Россию из Северной Америки.

25-летний вратарь провел за океаном восемь лет и не играл в России на взрослом уровне.

– Вам не потребуется дополнительная адаптация и привыкание к здешним реалиям, учитывая то, сколько времени вы провели за океаном?

– Чуть-чуть есть вещи, к которым я еще не привык. Это нормально, я в России долго не жил. Но все идет своим путем.

Для меня худшими днями было, когда я уезжал из России на сезон, и потом только и ждал, когда приеду домой. В России для меня очень комфортная атмосфера. В Минске, где мы проходим сборы, я себя тоже чувствую как дома. Все очень похоже.

В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.

Просветов об НХЛ: «Закрыл гештальт, у меня получилось. Давали односторонние контракты, но я все равно выбрал ЦСКА»