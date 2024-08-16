«В Америке мою русскую душу тянуло в Россию. Худшие дни – когда уезжал на сезон и ждал приезда домой». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет в Северной Америке

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Чемпионат.com Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов высказался о возвращении в Россию из Северной Америки.

25-летний вратарь провел за океаном восемь лет и не играл в России на взрослом уровне.

– Вам не потребуется дополнительная адаптация и привыкание к здешним реалиям, учитывая то, сколько времени вы провели за океаном?

– Чуть-чуть есть вещи, к которым я еще не привык. Это нормально, я в России долго не жил. Но все идет своим путем.

Для меня худшими днями было, когда я уезжал из России на сезон, и потом только и ждал, когда приеду домой. В России для меня очень комфортная атмосфера. В Минске, где мы проходим сборы, я себя тоже чувствую как дома. Все очень похоже.

В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.

Просветов об НХЛ: «Закрыл гештальт, у меня получилось. Давали односторонние контракты, но я все равно выбрал ЦСКА»

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62 комментария
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Я не пойму одного, Просветова под дулом пистолета заставляли подписывать контракты в Америке, причем не один, держали в заложниках?
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8 лет страданий)
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Ответ Маша Шукшина
Я не пойму одного, Просветова под дулом пистолета заставляли подписывать контракты в Америке, причем не один, держали в заложниках?
Сейчас модно заработать на путриотизме)))
+65
-7
+58
Ох уж эта клятая НХЛ! Своим уровнем игры и размерами контрактов заманивает наших Иванов/Никит/Миш в АХЛ, где они, оказывается, адски страдают и скучают по Родине!! Пока там были, что-то не видно было возгласов, а теперь соловьями распеваются…
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Ответ chelovek_
8 лет страданий)
а где он был эти восемь лет?
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Ответ chelovek_
8 лет страданий)
к/ф "Просвет освобождённый", к/ф "8 лет рабства"
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Методичку, что ли, разослали? Что за неделя откровений.
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Беспросветная америка
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Худшие 364 дня в году, мы тебя поняли)
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кто-нибудь из этих душевных конкретно скажет, что их так тянуло? И почему они так долго сопротивлялись.
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Ответ Финты Заболотного
Комментарий скрыт
А зачем уезжал-то?
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Где он был 8 лет ?))
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Как понимаю, он и долг Родине не отдавал?)
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Все,кого выпердели из НХЛ, тут же рассказывают,как им там плохо было ментально,психологически, физически. И так им хотелось на родину,что кушать не могли.
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Ответ Elegante
Как понимаю, он и долг Родине не отдавал?)
Надо срочно исправлять эту строчку в биографии, куряне с надеждой смотрят в его сторону.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
8 лет терпел улицы с бездомными ))
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Ответ CAB4yK
Методичку, что ли, разослали? Что за неделя откровений.
Очень похоже. Палят из всех орудий.
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Как же ты бедняжка мучился аж 8 лет :)
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Ответ Финты Заболотного
Комментарий скрыт
Так его же не насильно увезли и держали там в клетке ))
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А сколько будет продолжаться это череда страданий вернувшись игроков? Задолбало нытье
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Он еще военнообязанный? )
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8 лет рабства...))
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Просветов: мы, гусские, дгуг дгуга не обманываем
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Вы так троллите или вы живой человек и это ваши мысли?
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Ответ Финты Заболотного
Комментарий скрыт
а при чем тут вообще моё сообщение? Я не против, что им нравится дома. Я интересуюсь, что конкретно тянет их "русскую душу". И, как верно заметили, а что он тогда там ошивался так долго?
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Единственная цель отъезда российских хоккеистов в НХЛ - попеть по вечерам после тренировок "С чего начинается Родина..."
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Желаю, чтобы все!
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Складывается впечатление, что его на веревке тянули в Америку. Если бы хотел, уехал бы раньше в Россию.
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Переведу. Проспекты АХЛ и долгие разъезды на автобусах не нравится и решил вернутся и срубить халявного бабла.
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Ответ Алексей Агеев
Он еще военнообязанный? )
должен быть...до 50 лет жы...а если офицер то дальше
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