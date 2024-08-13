Шохина о силовых приемах у женщин: «Нужно вводить, это же хоккей, а не фигурное катание или какие-то танцы. Игра станет зрелищнее и интереснее, ждем изменений в правилах»

Теги женский хоккей КХЛ Женская хоккейная лига Анна Шохина Динамо-Нева Хоккей

Анна Шохина считает, что в женском хоккее должны быть разрешены силовые приемы.

– В женском хоккее по-прежнему запрещены силовые приемы. Это упрощает для нападающей задачу забивать голы?  

– На мой взгляд, силовые приемы в женском хоккее нужно вводить. Игра от этого становится зрелищнее и интереснее. И тяжелее. Это же хоккей, а не фигурное катание или какие-то танцы. А то, что забивать станет сложнее?

Наоборот, добавит интриги. И нам, и зрителям. Ждем изменений в правилах. Возможно, руководство лиги пойдет нам навстречу и что-нибудь придумает в этом отношении.

– А отказаться от ношения на льду защитных масок…

– Нет, этого делать нельзя. Девушки все-таки красивые. Нам нужно беречь свои прекрасные лица, – заявила нападающая «Динамо-Невы» Анна Шохина

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Костоломша :)
Ей, кстати, можно и без маски играть.
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Костоломша :)
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Стоп, стоп... Девчонки, ну хоть вы поберегите себя. Мы-то, пацаны, ладно, хрен с нами, одним больше, одним меньше. А вам сам бог велел быть умнее)
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Вы же сдуру переломаете друг друга
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