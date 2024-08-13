Шохина о силовых приемах у женщин: «Нужно вводить, это же хоккей, а не фигурное катание или какие-то танцы. Игра станет зрелищнее и интереснее, ждем изменений в правилах»
Анна Шохина считает, что в женском хоккее должны быть разрешены силовые приемы.
– В женском хоккее по-прежнему запрещены силовые приемы. Это упрощает для нападающей задачу забивать голы?
– На мой взгляд, силовые приемы в женском хоккее нужно вводить. Игра от этого становится зрелищнее и интереснее. И тяжелее. Это же хоккей, а не фигурное катание или какие-то танцы. А то, что забивать станет сложнее?
Наоборот, добавит интриги. И нам, и зрителям. Ждем изменений в правилах. Возможно, руководство лиги пойдет нам навстречу и что-нибудь придумает в этом отношении.
– А отказаться от ношения на льду защитных масок…
– Нет, этого делать нельзя. Девушки все-таки красивые. Нам нужно беречь свои прекрасные лица, – заявила нападающая «Динамо-Невы» Анна Шохина.