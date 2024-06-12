Каменский о выборе Марковой на драфте PWHL: «Женский хоккей у нас развивается. Первый огонек зажегся, значит, в правильном направлении двигаемся»

Теги женский хоккей Валерий Каменский КХЛ Агидель Женская хоккейная лига Илона Маркова PWHL Хоккей

Валерий Каменский высказался о выборе Илоны Марковой на драфте PWHL.

22‑летняя хоккеистка, выступающая на позиции форварда за «Агидель», стала первой россиянкой, выбранной на драфте североамериканской женской лиги. «Бостон» взял ее под общим 37-м номером в седьмом раунде. 

«Если ее выбрали, значит, девушка соответствует уровню североамериканского хоккея, видят в ней перспективу. Женский хоккей в нашей стране развивается, это олимпийский вид спорта. Конечно, его надо развивать и увеличивать число команд в ЖХЛ, обращать внимание на молодые кадры.

Раз пошло движение, значит, в правильном направлении двигаемся. Будут наши девушки хорошо выступать, будут приглашать туда. Все от результатов зависит. Первый огонек зажегся, значит, внимание к нашему женскому хоккею есть, за ЖХЛ следят», – сказал вице-президент КХЛ по развитию. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий