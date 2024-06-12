Каменский о выборе Марковой на драфте PWHL: «Женский хоккей у нас развивается. Первый огонек зажегся, значит, в правильном направлении двигаемся»

Валерий Каменский высказался о выборе Илоны Марковой на драфте PWHL.

22‑летняя хоккеистка, выступающая на позиции форварда за « », стала первой россиянкой, выбранной на драфте североамериканской женской лиги. «Бостон» взял ее под общим 37-м номером в седьмом раунде.

«Если ее выбрали, значит, девушка соответствует уровню североамериканского хоккея, видят в ней перспективу. Женский хоккей в нашей стране развивается, это олимпийский вид спорта. Конечно, его надо развивать и увеличивать число команд в ЖХЛ, обращать внимание на молодые кадры.

Раз пошло движение, значит, в правильном направлении двигаемся. Будут наши девушки хорошо выступать, будут приглашать туда. Все от результатов зависит. Первый огонек зажегся, значит, внимание к нашему женскому хоккею есть, за ЖХЛ следят», – сказал вице-президент по развитию.