Фетисов о бане России: «Евро не смотрю и Олимпиаду не буду – нас лишили того, что нам принадлежит. Должны позвать обратно, мы обязаны предъявлять претензии»

Вячеслав Фетисов заявил, что России нужно добиваться допуска на соревнования.

Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году. За это время в России провели Игры БРИКС и запланировали организацию Игр дружбы.

«Выскажу непопулярную точку зрения. Соревнования ради соревнований тоже не совсем правильно, мы должны понимать, чего мы хотим добиться, будет ли расти наше мастерство.

Считаю, что нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям.

Не смотрю чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры смотреть не буду. Потому что нас лишили того, что нам принадлежит. Нас должны позвать обратно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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