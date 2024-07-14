Фетисов о бане России: «Евро не смотрю и Олимпиаду не буду – нас лишили того, что нам принадлежит. Должны позвать обратно, мы обязаны предъявлять претензии»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Сборная России по футболу МОК Евро-2024 КХЛ Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Игры БРИКС Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что России нужно добиваться допуска на соревнования.

Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году. За это время в России провели Игры БРИКС и запланировали организацию Игр дружбы.

«Выскажу непопулярную точку зрения. Соревнования ради соревнований тоже не совсем правильно, мы должны понимать, чего мы хотим добиться, будет ли расти наше мастерство.

Считаю, что нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям.

Не смотрю чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры смотреть не буду. Потому что нас лишили того, что нам принадлежит. Нас должны позвать обратно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о бане России: «Дебилы отняли мечту у детей, тренирующихся по 8 часов в день. В холодную войну нас ненавидели, но вставали под гимн»

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37 комментариев
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Ответ DrunkGonzo
должны))
Слава, как твоя недвижимость в Нью-йорке? Во вражеском логове.
+53
-2
+51
должны))
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-1
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Читая Фетисова и прочих активистов постоянно думаю, что если и позовут, то весьма не скоро. С такими "друзьями" и врагов не надо.
+39
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+37
Плохо, когда вместо головы шайба.
+21
-1
+20
пожалуйста, закрой просто рот
+17
-2
+15
Ответ Savarona25
Читая Фетисова и прочих активистов постоянно думаю, что если и позовут, то весьма не скоро. С такими "друзьями" и врагов не надо.
Не позовут , пока команда ночной лиги и ее капитан занимают не свое место в истории нашей страны . Шансы на возвращение к нормальному спорту - ровны нулю .
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+11
Езжай в США Слава
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кукуха поехала...
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Уровень высказывания - вместо того чтобы говорить лучше промолчать
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Не смотри. Тебе ничего не принадлежит. Тебе показали, что если ты хочешь быть частью этого, то должен соответствовать. Тебе показали, что все эти крики, что без вас никак, просто пыль. Всем хорошо и без вас
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Ну так то СССР совсем не сразу там появился... И без РФ как нибудь проживут.
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Медицина здесь бессильна
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Пусть напишет в спортлото
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У нас отобрали Спартакиаду??? Вот ироды)))
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Да не смотри
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Весь спорт прямо страдает, из за одного седого додика, который включает только первый канал
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пиши в спортлото бгг
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Я прям вижу как все побегут рф обратно умолять. А рф такая, не, у нас тут спартакиада с аффганистаном.

А по правде лет через 5 международный спорт уже и забудет о российских спорцменах
+3
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Что, блин, вам принадлежит на евро2024?
+3
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А может это потому, что в Минспорте развелись немношк некомпетентные люди, у которых "всё в Европе" (tm) ?
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Витя, совет - достаешь из кармана американский паспорт и болей на здоровье
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Стандартный депутатский стёб. Берегите свои нервы.
+2
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Сельские игры провести ннада...
+2
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Ответ Отличник Ослов
Не позовут , пока команда ночной лиги и ее капитан занимают не свое место в истории нашей страны . Шансы на возвращение к нормальному спорту - ровны нулю .
В истории Вашей страны занимают места Байдены и Трюдо, не переживайте так.
И коль Вам стыдно называться русским - Вы, батенька не русский. Вы никто (с)
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Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А когда наши туда не попадали, тоже он не смотрит? А види спорта, где наших нет, тоже мимо нашего великого хоккеиста пролетают? )))) какой ограниченный тип. Великий патриот... Детройта)))
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Ответ Евгений Шевченко
Комментарий удален модератором
Ты бы с фамилией своей особо в такие споры не лез,мало ли ,ещё родство с нацистом Шевченко найдут...))
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Кто виноват то?
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Зачем с "Дебилами" соревноваться Славик?
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Так где она, претензия, селянин?) чего ж не предъявляешь?)
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