Павел Бучневич сравнил лето в Череповце и Майами.

Нападающий является воспитанником череповецкой «Северстали». Он играет в Северной Америке с сезона-2016/17

– На ваш взгляд, Череповец меняется?

– Мне сложно дать объективную оценку, ведь последние годы я приезжаю в Череповец исключительно летом. И в это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко.

В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары, – сказал нападающий « » .