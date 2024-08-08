Павел Бучневич: «Летом Череповец – идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами выйдешь на улицу – через 10 минут уже весь мокрый от жары»

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич сравнил лето в Череповце и Майами.

Нападающий является воспитанником череповецкой «Северстали». Он играет в Северной Америке с сезона-2016/17

– На ваш взгляд, Череповец меняется?

– Мне сложно дать объективную оценку, ведь последние годы я приезжаю в Череповец исключительно летом. И в это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко.

В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

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9 комментариев
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А воздух какой наверно в Череповце..затянулся упал в канаву и лежишь балдеешь до утра
+30
-3
+27
Сначала было прикольно
Но потом все поняли, нам конец
Мы в бермудском треугольнике
Чебоксары, Челябинск, Череповец
+13
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Череповец, Череповец...
+9
0
+9
Город в котором хочется жить (с)
+5
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+5
Ответ fedorbazaykin
Череповец, Череповец...
Ничего личного...
+4
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+4
Ага, тройка топовых летних направлений - Магнитогорск, Череповец, Норильск. Все туристы мира спешат туда, чтобы надышаться местным озоном.
+2
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Ответ Свидетели Овцовы
А воздух какой наверно в Череповце..затянулся упал в канаву и лежишь балдеешь до утра
Ложкой есть можно.
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Сам не был в Череповце. Но у товарища там родня живет. Ну не знаю чем хорош этот город.
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Когда городу нечем гордиться (кроме Башлачёва), вспоминают природу и климат.
Видимо, с природой в Череповце не очень)
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