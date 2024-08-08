Павел Бучневич: «Летом Череповец – идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами выйдешь на улицу – через 10 минут уже весь мокрый от жары»
Павел Бучневич сравнил лето в Череповце и Майами.
Нападающий является воспитанником череповецкой «Северстали». Он играет в Северной Америке с сезона-2016/17
– На ваш взгляд, Череповец меняется?
– Мне сложно дать объективную оценку, ведь последние годы я приезжаю в Череповец исключительно летом. И в это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко.
В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Но потом все поняли, нам конец
Мы в бермудском треугольнике
Чебоксары, Челябинск, Череповец
Видимо, с природой в Череповце не очень)