Ротенберг о том, есть ли у СКА трудности с потолком зарплат: «Вы же видели команду на льду? Если бы мы нарушали правила, нас бы не допустили»
Роман Ротенберг высказался о ситуации с потолком зарплат СКА.
Сегодня хоккеисты СКА провели двустороннюю игру на арене «Шайба».
– Имеются ли у СКА трудности с тем, чтобы уместиться в потолок зарплат к началу сезона?
– Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас все хорошо.
Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
самому не смешно, 🤡???
И управы на него НЕТ (