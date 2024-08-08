Ротенберг о том, есть ли у СКА трудности с потолком зарплат: «Вы же видели команду на льду? Если бы мы нарушали правила, нас бы не допустили»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг высказался о ситуации с потолком зарплат СКА.

Сегодня хоккеисты СКА провели двустороннюю игру на арене «Шайба».

– Имеются ли у СКА трудности с тем, чтобы уместиться в потолок зарплат к началу сезона?

– Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас все хорошо.

Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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28 комментариев
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И после этих слов рассмеялся.
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Если бы мы нарушали правила - мы бы переписали правила)
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Он еще и издевается, понимая свою безнаказанность и вседозволенность. Вот такие они специалисты из столицы позоров.
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Рома современный Остап Бендер.
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Не допустил бы кто? Сидящий на 146 должностях Роман Ротенберг?
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не смешно. вся страна в одном флаконе. всю верхушку армии уже пересажали. а шойгу не знал. и тут такое. вообще охерели от безнаказанности.
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Ответ Алексей Тор
Рома современный Остап Бендер.
Сын Сталина в капиталистическом устройстве.
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ну да, не допустили бы
самому не смешно, 🤡???
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Ответ BETEPOK
И после этих слов рассмеялся.
А затем ещё долго сгибаясь пополам с оглушительным хохотом рассказывая Александру Медведеву, о том, что он ответил корреспонденту про потолок зарплат! Концовка дня у руководства СКА явно удалась, была чрезвычайно весёлой и позитивной…)))
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«Позор не волнует того , у кого нет стыда»- Страхини Эракович.
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Ротенберг нагло издевается над всей КХЛ.
И управы на него НЕТ (
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Я даже не о Ротенберге. И не о руководстве КХЛ. С ними все ясно. Полагаю, что не только мне. Я, скорее, о тех «болельщиках» СКА, которые на пару с ним потеряли стыд и совесть и тупо топят за него, извиняюсь за слог, минусуя всех и каждого, кто называет вещи своими именами..
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Ответ Алексей Тор
Рома современный Остап Бендер.
Остап Борисович Ротенбендер.
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Так у них свой потолок, рома знает что у каждого свои величины
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Да все мы видим, и без твоих слов
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Ответ Ковид 07.10.52
Он еще и издевается, понимая свою безнаказанность и вседозволенность. Вот такие они специалисты из столицы позоров.
"Он над нами издевался..."(С)
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Ответ Ковид 07.10.52
Сын Сталина в капиталистическом устройстве.
Блин, да, тоже об этом думал
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Ответ aberkorn
не смешно. вся страна в одном флаконе. всю верхушку армии уже пересажали. а шойгу не знал. и тут такое. вообще охерели от безнаказанности.
Думаю и до них очередь дойдёт!!! Там и увидим данную команду на своем месте!!!
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Не допустили до двухсторонки?Йозе совсем плох
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Вы видели, кто у нас тренер и кто спонсор? Значит, у нас всё хорошо
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Та же логика - Шойгу же не в тюрме, соответственно не воровал и не знал что воруют
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Вот после таких ответов за команду становится по настоящему противно.
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Kurwaroten
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А можно такой вопрос - условный Розенберг как тренер получит на 3 ляма больше, но он не голодает, поэтому эти деньги отдаст игрокам в обход потолка, это можно??
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Абсолютно вся страна хочет чтобы СКА обломалось с кубком Гагарина. Вот нормальным питерским болельщикам,которые разбираются, на душе не очень здорово от всех этих газовых махинаций.
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Он просто гений вранья и заслужил медаль.
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Заливщик с охранником всё сверили.
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