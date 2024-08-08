Ротенберг о том, есть ли у СКА трудности с потолком зарплат: «Вы же видели команду на льду? Если бы мы нарушали правила, нас бы не допустили»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с потолком зарплат СКА.

Сегодня хоккеисты СКА провели двустороннюю игру на арене «Шайба».

– Имеются ли у СКА трудности с тем, чтобы уместиться в потолок зарплат к началу сезона?

– Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас все хорошо.

Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.