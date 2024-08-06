Дмитрий Васильев о СКА: «В тренерском плане что-то не так. Колоссальные финансовые ресурсы, но чего-то не хватает, где-то есть слабое звено. Игры не было в плей-офф, суета»

Дмитрий Васильев поделился мыслями о том, чего не хватает СКА для успеха в КХЛ.

В прошлом сезоне команда под руководством уступила «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«У колоссальные финансовые ресурсы, которые позволяют формировать команду из лучших игроков.

Можно создать самый боевой коллектив в лиге, но чего-то не хватает. Значит, в тренерском плане что-то не так, в тактике. Где-то есть слабое звено.

Команда – одна из сильнейших, но для меня загадка, почему они не прошли дальше в Кубке Гагарина.

Я был на всех матчах плей-офф. Не было игры у СКА, какая-то суета», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.