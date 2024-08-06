Дмитрий Васильев о СКА: «В тренерском плане что-то не так. Колоссальные финансовые ресурсы, но чего-то не хватает, где-то есть слабое звено. Игры не было в плей-офф, суета»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Васильев Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Васильев поделился мыслями о том, чего не хватает СКА для успеха в КХЛ.

В прошлом сезоне команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«У СКА колоссальные финансовые ресурсы, которые позволяют формировать команду из лучших игроков.

Можно создать самый боевой коллектив в лиге, но чего-то не хватает. Значит, в тренерском плане что-то не так, в тактике. Где-то есть слабое звено.

Команда – одна из сильнейших, но для меня загадка, почему они не прошли дальше в Кубке Гагарина.

Я был на всех матчах плей-офф. Не было игры у СКА, какая-то суета», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

24 комментария
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Да помощники главного тренера не тем занимаются видимо!
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Дзюдоиста просто в тренерском штабе не хватало, благо главный тренер решил этот вопрос
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А чего он фамилия прямо не называет?
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Действительно, и где же это слабое звено? 🤔
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Начинают что то подозревать)))
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Даже не знаю что не так? Может сынок, который якобы посмотрел 800 матчей сугубо на официальных ресурсах, почувствовал себя тренером?
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Дмитрий Васильев так привык все критиковать, что слишком увлекся)))))
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Ответ newyork13
Да помощники главного тренера не тем занимаются видимо!
И президент клуба уже пенсионер . Ему молодых и талантливых финнов не понять , он же из ссср .
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Главное в ходе анализа причин не выйти на основное тренерское дарование.
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..."Слабое звено"-поэтому пригласили дзюдоиста,😀
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Чувак с яйцами) красавчик
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Чувак с яйцами) красавчик
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У ротенберга другой план, именно потому туда перешёл Кузнецов
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Ромка самое слабое звено.
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Да помощники главного тренера не тем занимаются видимо!
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Да помощники главного тренера не тем занимаются видимо!
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Хм, что же это может быть.
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Он имел в виду Йозе
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Этот-то откуда взялся?
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"Где-то" 🤣
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Друзья, а давайте все вместе поможем Дмитрию Васильеву найти слабое звено в тренерском штабе СКА! 😁
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Видимо, безызбежного духа победителя.
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Да помощники главного тренера не тем занимаются видимо!
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