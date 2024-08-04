Гусев об НХЛ: «Просто узнаю обстановку на рынке каждый год. У меня нет задачи уехать на двусторонний контракт. Мое понимание, что я игрок первых двух звеньев»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Никита Гусев прокомментировал решение продлить контракт с «Динамо».

– Как вы пришли к решению подписать контракт с московским «Динамо»?

– Я очень рад, что снова буду динамовцем. И приходить к этому решению мне не требовалось.

Я знал, что готов играть за «Динамо». И если я не получу предложение в Северной Америке, которое меня устроит, то я вернусь в КХЛ.

– Почему вы подписали контракт только на один год? Снова хотите следующим летом попробовать себя в НХЛ?

– Я подписываю уже не первый контракт на один сезон. Потому что все в мире сильно меняется. Это и к хоккейным лигам относится.

Если будет нужно, то еще раз подпишу контракт. В этом нет никакой проблемы. Летом перед сезоном я все равно работаю сам. И буду готовым в любом случае.

– Вам не кажется, что вы просто стучитесь в закрытую дверь, и вас там не ждут?

– Я даже не стучусь, а просто узнаю, как обстановка каждый год на рынке свободных агентов НХЛ. Вот и все. У меня нет такой задачи, что я уеду в НХЛ на двусторонний контракт, как писали некоторые журналисты. Если есть ко мне интерес, то хорошо. Если его нет, то нет.

– А по каким критериям вас оценивают? Вы MVP нашей лиги, набрали 89 очков, хорошо проявили себя в тройке с североамериканцами.

– Это вопрос не ко мне. Мое понимание, что я все равно игрок первых двух звеньев. А во всех клубах лиги топ‑6 уже укомплектованы. Поэтому так получается, – сказал форвард «Динамо» Никита Гусев.

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25 комментариев
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Гусь знает себе цену....чел кайфует...сам готовится...не парится...баллоны не таскает....пивасик вечерком..красава !
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+6
Ответ Herder
Я считаю, что могли бы взять в 3-4 звено во много команд НХЛ
так он сам только топ-6 хочет и сидит ждёт каждый год, что кто-то его при таких раскладах заберёт.... странно...
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Гудро на минималках , сейчас таким в НХЛ тяжело
+6
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Ответ Александр Романов
Гудро на минималках , сейчас таким в НХЛ тяжело
Как и самому Джонни Хоккею, тут вы правы.
+5
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+5
Ответ Herder
Я считаю, что могли бы взять в 3-4 звено во много команд НХЛ
В 3 и 4 звеньях другие задачи требуют выполнять от хоккеистов, там такой игрок как Гусев, вообще не нужен, Гусев по своим качествам игрок первых двух звеньев, но уровень игры не позволяет ему там играть, поэтому он никому в НХЛ и не нужен.
+5
0
+5
Ответ Herder
Я считаю, что могли бы взять в 3-4 звено во много команд НХЛ
Гусева? В чекин-лайн?? Серьезно???
+5
0
+5
Ответ Herder
Я считаю, что могли бы взять в 3-4 звено во много команд НХЛ
Я не большой эксперт в хоккее, но мне всегда казалось, что боттом-6 в НХЛ - это не просто 7-12 по уровню форварды команды, а вообще несколько иные функции, выполняемые на льду. И Гусев там нужен, как собаке пятая нога.
+2
0
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Ответ Stop-D
В 3 и 4 звеньях другие задачи требуют выполнять от хоккеистов, там такой игрок как Гусев, вообще не нужен, Гусев по своим качествам игрок первых двух звеньев, но уровень игры не позволяет ему там играть, поэтому он никому в НХЛ и не нужен.
Уровень катания.
+1
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+1
Ответ Herder
Я считаю, что могли бы взять в 3-4 звено во много команд НХЛ
и че он там будет делать?
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А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
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Ответ srs
При этом топ-6 любого клуба в любом чемпионате по качеству исполнителей конечно оставляет желать лучшего. Сильно
В особенности в клубах НХЛ это остро заметно, да
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Для понимания, он имеет в виду, что он стилем игрок первых двух звеньев. В третьем в основном во играют те, которые более занимаются форчекингом (хотя есть исключения, но тут скорее распределение ТОП 6 игроков в три звенья, чтобы иметь три сильные линии, яркий пример Флорида), про четвертое вообще можно не говорить.
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Молодец,что хотя бы делает попытки.
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А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
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А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
0
0
0
А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
+1
-1
0
А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
+1
-1
0
А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
+1
-1
0
А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
+1
-1
0
А может это все,чтобы предсезонку не проходить?
+1
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