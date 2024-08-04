Гусев об НХЛ: «Просто узнаю обстановку на рынке каждый год. У меня нет задачи уехать на двусторонний контракт. Мое понимание, что я игрок первых двух звеньев»

Никита Гусев прокомментировал решение продлить контракт с «Динамо».

– Как вы пришли к решению подписать контракт с московским «Динамо»?

– Я очень рад, что снова буду динамовцем. И приходить к этому решению мне не требовалось.

Я знал, что готов играть за «Динамо». И если я не получу предложение в Северной Америке, которое меня устроит, то я вернусь в .

– Почему вы подписали контракт только на один год? Снова хотите следующим летом попробовать себя в ?

– Я подписываю уже не первый контракт на один сезон. Потому что все в мире сильно меняется. Это и к хоккейным лигам относится.

Если будет нужно, то еще раз подпишу контракт. В этом нет никакой проблемы. Летом перед сезоном я все равно работаю сам. И буду готовым в любом случае.

– Вам не кажется, что вы просто стучитесь в закрытую дверь, и вас там не ждут?

– Я даже не стучусь, а просто узнаю, как обстановка каждый год на рынке свободных агентов НХЛ. Вот и все. У меня нет такой задачи, что я уеду в НХЛ на двусторонний контракт, как писали некоторые журналисты. Если есть ко мне интерес, то хорошо. Если его нет, то нет.

– А по каким критериям вас оценивают? Вы MVP нашей лиги, набрали 89 очков, хорошо проявили себя в тройке с североамериканцами.

– Это вопрос не ко мне. Мое понимание, что я все равно игрок первых двух звеньев. А во всех клубах лиги топ‑6 уже укомплектованы. Поэтому так получается, – сказал форвард « » .