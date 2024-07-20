Агентство Бабаева сообщило, что Кузнецов вернется в КХЛ: «В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в лиге»

Теги СКА возможные переходы Каролина Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Агентство Шуми Бабаева подтвердило, что Евгений Кузнецов вернется в КХЛ.

«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую.

В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ, и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», – говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Напомним, что 32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года. 

При этом ранее агент игрока Шуми Бабаев опровергал ведение переговоров с клубами из России. 

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Встречайте! Евгений Кузнецов, челябинский волшебник, смертельный для карьеры номер - фокус с исчезновением из НХЛ!
+34
-2
+32
Клуб из трёх букв в новости заменили на КХЛ?)
+16
-1
+15
Челябинский волшебник едет к Питерскому клоуну.
+14
-1
+13
Неожиданно!!! И никто ведь не знает, с кем подпишет!!!
+7
0
+7
челябинский волшебник )))))) ... почему у челябинских ребят Войнова, Ничушкина и Кузнецов одно и тоже волшебство ?
+6
-1
+5
Куньлунь??
+6
-1
+5
Это фиаско, братан!
+2
0
+2
Ответ feodalic
челябинский волшебник )))))) ... почему у челябинских ребят Войнова, Ничушкина и Кузнецов одно и тоже волшебство ?
Разное.

"я лично бухаю, но могу ускориться"
+2
0
+2
Представляю, как у Романа все это время чешется язык рассказать про подписание
+2
-1
+1
7,8л зеленых ещё год мог бы получать - бюджет условных снежинок))
+2
-1
+1
Ужасно.

Кузнецова жаль.

Не реализовал свой потенциал на 100%, несмотря на гайку.
+1
0
+1
Ответ Desperadoes
Встречайте! Евгений Кузнецов, челябинский волшебник, смертельный для карьеры номер - фокус с исчезновением из НХЛ!
Кузя бросил контракт на 6 млн.долларов,чтобы получить 70 млн. рублей в Челябинске? Да вы прикалываетесь. Ждем 50 млн. от СКА, куда он и уйдет, а слухи про выплаты Ротенбергом зарплат в конверте -это ложь и клевета. Ротенберг подтвердит.
+1
0
+1
Адмирал? Амур? Северсталь? Нефтехимик? Интересненько
+2
-2
0
Сбитый летчик, сдулся и не тянет в НХЛ на хорошую зарплату, вот и поедет к Ротенбергу за легким баблом
+4
-4
0
Периодически на наркоту то будут тестировать? Или и так сойдет
+1
-1
0
Так объявил, будто это новость. Опоздал со своим анонсом на недельку.
0
0
0
Детективное агентство Бабаев и партнёры
0
0
0
Он не сможет отыграть 4 года еще. Ему хоккей надоел. Каролина для него была вершиной мотивации - борьба за КС. Ему там не давали расслабиться. В КХЛ он окончательно снюхается
0
0
0
Ответ dorofeyev
Клуб из трёх букв в новости заменили на КХЛ?)
Сто проц)
0
0
0
Ответ Desperadoes
Встречайте! Евгений Кузнецов, челябинский волшебник, смертельный для карьеры номер - фокус с исчезновением из НХЛ!
А к концу сезона - и из хоккея.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий