Агентство Бабаева сообщило, что Кузнецов вернется в КХЛ: «В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в лиге»

Агентство Шуми Бабаева подтвердило, что Евгений Кузнецов вернется в КХЛ.

«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую.

В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в , и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», – говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Напомним, что 32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со на 4 года.

При этом ранее агент игрока Шуми Бабаев опровергал ведение переговоров с клубами из России.