Агентство Бабаева сообщило, что Кузнецов вернется в КХЛ: «В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в лиге»
Агентство Шуми Бабаева подтвердило, что Евгений Кузнецов вернется в КХЛ.
«С Евгением Кузнецовым мы работаем не первый год. Теперь пришла пора наблюдать за его волшебством вживую.
В ближайшее время челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ, и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», – говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.
Напомним, что 32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и стал неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года.
При этом ранее агент игрока Шуми Бабаев опровергал ведение переговоров с клубами из России.
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