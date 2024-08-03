Кузнецов о возвращении в КХЛ: «Последние 2 года в НХЛ не клеилось. Не хочешь срать – не мучай жопу. Нужно двигаться дальше»

Евгений Кузнецов рассказал о причинах возвращения в КХЛ.

32-летний нападающий подписал контракт на четыре года с клубом из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где играл в среднем по 11:29 в плей-офф.

– Можно ли сказать, что 2018 год, когда ты выиграл Кубок Стэнли, стал переломным? Ты понял, что сделал все, что мог?

– Сложно так судить. Я пытался, но последние два года не клеилось, и, как говорится, не хочешь срать – не мучай жопу.

Личные амбиции тоже присутствуют. Считаю, что могу повыше, чем в четвертом звене играть, а клуб видит так.

Всегда говорил, что если буду понимать, что уже не нужен, то нужно двигаться дальше и перевернуть страницу, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.