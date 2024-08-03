Кузнецов о возвращении в КХЛ: «Последние 2 года в НХЛ не клеилось. Не хочешь срать – не мучай жопу. Нужно двигаться дальше»
Евгений Кузнецов рассказал о причинах возвращения в КХЛ.
32-летний нападающий подписал контракт на четыре года с клубом из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину», где играл в среднем по 11:29 в плей-офф.
– Можно ли сказать, что 2018 год, когда ты выиграл Кубок Стэнли, стал переломным? Ты понял, что сделал все, что мог?
– Сложно так судить. Я пытался, но последние два года не клеилось, и, как говорится, не хочешь срать – не мучай жопу.
Личные амбиции тоже присутствуют. Считаю, что могу повыше, чем в четвертом звене играть, а клуб видит так.
Всегда говорил, что если буду понимать, что уже не нужен, то нужно двигаться дальше и перевернуть страницу, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
Не больше одного сезона.
Оклад Кузнецова не будет даже самым большим в лиге: в этом сезоне он получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны просто космические:
— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионат
— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата
— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата
— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.
Получается, что суммарно при выполнении всех бонусов Кузнецов может заработать аж 4 миллиарда 326 миллионов рублей (до вычета налогов). Фантастика! В пересчете на нынешний курс доллара — около 45 миллионов. То есть это намного больше того, что нападающий мог получить в НХЛ.
Но так ли легко Кузнецову будет получить эти деньги?
Начнем с самой маленькой премии — за Кубок Гагарина. Даже наличие таких звезд, как Кузнецов, Зайцев, Григоренко, Никишин, не гарантирует СКА победу. Обладая куда более мощным составом, чем «Автомобилист», армейцы в минувшем плей-офф проиграют со счетом 1-4 в серии. Поставите ли вы крупную сумму на то, что СКА точно выиграет Кубок Гагарина хотя бы в одном из следующих четырех сезонов? А в двух или трех? Конкурентов у СКА очень много.
Тяжелая травма главной звезды «Авангарда» Владимира Ткачева, конечно, снизит градус борьбы за топ-3, но классных мастеров в лиге по-прежнему немало. Ходили слухи, что начало сезона пропустит Никита Гусев, но, кажется, лучший бомбардир прошлой регулярки к старту сентября будет готов играть за московское «Динамо» — а там есть и мощнейший канадский центр Уил. В прежнем составе готовится к новому чемпионату ударная тройка «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин. Не стоит сбрасывать со счетов признанных снайперов Яшкина, Хмелевского и Буше. Да и партнеры по СКА Толчинский, Хайруллин, Григоренко наверняка будут получать много игрового времени, в том числе в большинстве.
По «плюс-минус» в прошлом сезоне игрокам СКА не было равных — в регулярке первые четыре строчки оккупировали Никишин, Воробьев, Глотов и Земченок. Но и тут загадывать сложно: свои же партнеры могут опередить в последний момент и лишить бонусов. Так что если Кузнецов заработает хотя бы половину из пресловутых четырех миллиардов, это уже будет огромным достижением.
Ни один клуб не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но это касается только окладов хоккеистов. Не попадают под потолок и 10 процентов индивидуальных бонусов за определенное количество голов, очков, процент сейвов у вратарей и так далее. Но есть лазейка, которой клубы умело пользуются. Бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус», как и за победу в Кубке Гагарина, не учитываются под потолком. А значит, их сумма неограничена..
Нахрен нужен такой потолок, когда один игрок за год может заработать миллиард - а это больше чем сам этот потолок для целой команды...
Лицемерие.
так и будет продолжаться периодически...
С небольшими перерывами.....
Амбиции — это как член в метр длиной — очень круто и совершенно бесполезно !))
Это следует из заголовка.