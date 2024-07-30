Эрик Стаал завершит карьеру как игрок «Каролины» – его 12-й номер выведут из обращения. Обладатель Кубка Стэнли набрал 1063 очка в НХЛ

Теги Рейнджерс Баффало Монреаль Каролина Флорида Миннесота Эрик Стаал НХЛ Хоккей

«Каролина» выведет игровой номер Эрика Стаала из обращения.

39-летний нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершит карьеру как игрок «Харрикейнс».

Более того, «Каролина» выведет 12-й номер, под которым выступал хоккеист, из обращения. Когда это произойдет, клуб объявит дополнительно.

Канадец пропустил прошедший сезон, а до этого, в сезоне-2022/23, играл во «Флориде».

Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим втором номером на драфте НХЛ-2003. 

Форвард провел за «Харрикейнс» первые 11 сезонов в лиге. Еще половину своего 12-го сезона он провел в «Каролине», но затем был обменян в «Рейнджерс». Вместе с «ураганами» Стаал выиграл Кубок Стэнли в 2006 году.

Эрик владеет рекордами «Каролины» (после переезда клуба) по голам (322), передачам (453), очкам (775) и проведенным матчам (909).

Помимо «Каролины», «Рейнджерс» и «Флориды», центрфорвард также играл в «Миннесоте», «Баффало» и «Монреале».

В общей сложности Стаал провел 18 сезонов в лиге, 1365 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1063 (455+608) балла. В плей-офф – 64 (25+39) очка в 104 играх.

8 комментариев
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Абсолютно заслуженно. Легенда клуба. Меньшего масштаба, чем Бренд, но рядом
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Ответ михаил почта
а что ж Кузнецов,не заслужил ,на такие проводы?
Кузнецов творил магию порой, но до показателей Стаала ему как до Китая раком. Не говоря уж о том, что нос пудрил.
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Carolina Hurricanes Career Leaders for Points
1. Ron Francis 1175
2. Eric Staal 775
3. Sebastian Aho 557
4. Kevin Dineen 544
5. Rod Brind’Amour 473
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Крутой игрок, и крутой брат для своих младших, открыл дорогу в НХЛ, вроде их 4 брата, и 3 хорошо себя проявили в НХЛ.

Помню играл в НХЛ 2004, 2005, часто его брал в команду, хороший центр был.

Добротная карьера, хорошая память в Каролине останется, лично они у меня с ним в первую очередь ассоциируются ,12 номер с логотипом урагана или вихря скорее, крутая форма.
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Заслуженный. Спасибо за хоккей.
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солист группы Челси
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