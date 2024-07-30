Эрик Стаал завершит карьеру как игрок «Каролины» – его 12-й номер выведут из обращения. Обладатель Кубка Стэнли набрал 1063 очка в НХЛ
«Каролина» выведет игровой номер Эрика Стаала из обращения.
39-летний нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершит карьеру как игрок «Харрикейнс».
Более того, «Каролина» выведет 12-й номер, под которым выступал хоккеист, из обращения. Когда это произойдет, клуб объявит дополнительно.
Канадец пропустил прошедший сезон, а до этого, в сезоне-2022/23, играл во «Флориде».
Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим втором номером на драфте НХЛ-2003.
Форвард провел за «Харрикейнс» первые 11 сезонов в лиге. Еще половину своего 12-го сезона он провел в «Каролине», но затем был обменян в «Рейнджерс». Вместе с «ураганами» Стаал выиграл Кубок Стэнли в 2006 году.
Эрик владеет рекордами «Каролины» (после переезда клуба) по голам (322), передачам (453), очкам (775) и проведенным матчам (909).
Помимо «Каролины», «Рейнджерс» и «Флориды», центрфорвард также играл в «Миннесоте», «Баффало» и «Монреале».
В общей сложности Стаал провел 18 сезонов в лиге, 1365 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1063 (455+608) балла. В плей-офф – 64 (25+39) очка в 104 играх.
1. Ron Francis 1175
2. Eric Staal 775
3. Sebastian Aho 557
4. Kevin Dineen 544
5. Rod Brind’Amour 473
Помню играл в НХЛ 2004, 2005, часто его брал в команду, хороший центр был.
Добротная карьера, хорошая память в Каролине останется, лично они у меня с ним в первую очередь ассоциируются ,12 номер с логотипом урагана или вихря скорее, крутая форма.