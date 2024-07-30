Эрик Стаал завершит карьеру как игрок «Каролины» – его 12-й номер выведут из обращения. Обладатель Кубка Стэнли набрал 1063 очка в НХЛ

«Каролина» выведет игровой номер Эрика Стаала из обращения.

39-летний нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершит карьеру как игрок «Харрикейнс».

Более того, « » выведет 12-й номер, под которым выступал хоккеист, из обращения. Когда это произойдет, клуб объявит дополнительно.

Канадец пропустил прошедший сезон, а до этого, в сезоне-2022/23, играл во «Флориде».

был выбран «Каролиной» под общим втором номером на драфте НХЛ-2003.

Форвард провел за «Харрикейнс» первые 11 сезонов в лиге. Еще половину своего 12-го сезона он провел в «Каролине», но затем был обменян в « ». Вместе с «ураганами» Стаал выиграл Кубок Стэнли в 2006 году.

Эрик владеет рекордами «Каролины» (после переезда клуба) по голам (322), передачам (453), очкам (775) и проведенным матчам (909).

Помимо «Каролины», «Рейнджерс» и «Флориды», центрфорвард также играл в «Миннесоте», « » и « ».

В общей сложности Стаал провел 18 сезонов в лиге, 1365 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1063 (455+608) балла. В плей-офф – 64 (25+39) очка в 104 играх.