«Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг общался с тренером «Каролины» по Кузнецову: «Бринд′Амор пожелал Евгению удачи в СКА, дал наилучшие отзывы о его игре»
Роман Ротенберг поговорил с Родом Бринд′Амором относительно Евгения Кузнецова.
32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.
Контракт Евгения Кузнецова и «Каролины», за которую хоккеист играл во второй части прошлого сезона после обмена из «Вашингтона», был расторгнут досрочно за год до его завершения. В «Харрикейнс» россиянин играл под руководством тренера Рода Бринд′Амора.
«Роман Ротенберг созвонился с Родом Бринд′Амором. Они обсудили, как Кузнецов выступал за «Каролину» во второй половине минувшего сезона.
Бринд′Амор дал наилучшие отзывы об игре Евгения, назвав его очень талантливым, креативным форвардом, и пожелал ему удачи в СКА», – рассказал источник «Матч ТВ».
Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».
Потом, повесив трубку троекратно перекрестился и сказал: " На тебе Боже, что нам не гоже".)
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