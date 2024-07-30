«Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг общался с тренером «Каролины» по Кузнецову: «Бринд′Амор пожелал Евгению удачи в СКА, дал наилучшие отзывы о его игре»

Роман Ротенберг поговорил с Родом Бринд′Амором относительно Евгения Кузнецова.

32-летний нападающий принял решение вернуться в и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

Контракт Евгения Кузнецова и «Каролины», за которую хоккеист играл во второй части прошлого сезона после обмена из «Вашингтона», был расторгнут досрочно за год до его завершения. В «Харрикейнс» россиянин играл под руководством тренера .

« созвонился с Родом Бринд′Амором. Они обсудили, как Кузнецов выступал за «Каролину» во второй половине минувшего сезона.

Бринд′Амор дал наилучшие отзывы об игре Евгения, назвав его очень талантливым, креативным форвардом, и пожелал ему удачи в », – рассказал источник «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».