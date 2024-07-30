«Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг общался с тренером «Каролины» по Кузнецову: «Бринд′Амор пожелал Евгению удачи в СКА, дал наилучшие отзывы о его игре»

Теги СКА Каролина Род Бринд′Амор НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поговорил с Родом Бринд′Амором относительно Евгения Кузнецова.

32-летний нападающий принял решение вернуться в КХЛ и, как ожидается, подпишет соглашение со СКА, по которому его оклад составит 92 миллиона рублей в год.

Контракт Евгения Кузнецова и «Каролины», за которую хоккеист играл во второй части прошлого сезона после обмена из «Вашингтона», был расторгнут досрочно за год до его завершения. В «Харрикейнс» россиянин играл под руководством тренера Рода Бринд′Амора.

«Роман Ротенберг созвонился с Родом Бринд′Амором. Они обсудили, как Кузнецов выступал за «Каролину» во второй половине минувшего сезона.

Бринд′Амор дал наилучшие отзывы об игре Евгения, назвав его очень талантливым, креативным форвардом, и пожелал ему удачи в СКА», – рассказал источник «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».

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18 комментариев
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О чем они могли общаться?))) Тренер Каролины хоть понял кто ему звонил?)
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В Каролине перекрестились, что можно сэкономить 6 лямов в платежке и сдать проблемный, немотивированный, малорезультативный актив на Родину. Ради такого можно и разговор с Ротеном потерпеть.
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Ротенберга нормально так накрыло, если он в своих фантазиях с тренером Каролины общался
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А может он общался с Лексусом и Вованом.
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Бринд′Амор дал наилучшие отзывы об игре Евгения, назвав его очень талантливым, креативным форвардом, и пожелал ему удачи в СКА»,

Потом, повесив трубку троекратно перекрестился и сказал: " На тебе Боже, что нам не гоже".)
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Если б Ротенберге не было,его стоило придумать
Чмсто поржать
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Ответ Ебздрогыч
В Каролине перекрестились, что можно сэкономить 6 лямов в платежке и сдать проблемный, немотивированный, малорезультативный актив на Родину. Ради такого можно и разговор с Ротеном потерпеть.
Ради такого случая, ГМ Каролины еще литр какого-нибудь Маккалана Йозе прислал бы, не каждый день такая удача приходит.
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Дважды дипломированный специалист позвонил не понятно кому в НХЛ, браво. Хотелось бы узнать тему дипломной работы в институте физ. культуры и высшей школе тренеров,!
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Бен, ай нид хелп!
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Рома Розенберг созвонился?!
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Сначала все порешали, а потом РР познонил. А почему не наоборот?
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Надеюсь, ромка представился йозе мариной
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а в завершение разговора Бринд’Амор пожелал всей команде СКА как можно скорее выгнать финского тренера
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Наверняка, спросил только за те игры, которые барбариске не удалось посмотреть.
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Бринд’амор и Ротен’берг
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Хорошие фантазии Ротенберга - похоже общался по факсу :)))
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каролина по любому в этом году возьмет кубок ротан дал ценные консультации
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И отправил Fedex пакетик из шкафчика Кузи
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