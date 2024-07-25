Губерниев об Олимпиаде: «Уважаю решение борцов и дзюдоистов отказаться. Но сначала они сделали все, чтобы поехать, а пловцы и гимнасты сразу сложили лапки»

Губерниев считает, что пловцы и гимнасты «сложили лапки», отказавшись от Игр.

– Ты горячо выступал за то, чтобы спортсмены ехали в при малейшей возможности. Жесткий фильтр МОК не изменил мнения?

– Честно, я думал, что МОК поумнее. Там принимают бездумные решения, и я реально начинаю верить в методички: кто-то чего-то начитался и действует по инструкции.

Ребята, ну допустите вы хотя бы 100 человек: люди поедут, поборются за медали, составят конкуренцию! И вы сами увидите, как важна Россия для спорта и что есть мостик здравого смысла между нашей страной и остальным спортивным миром.

Будь такое решение, я бы сказал: в головах у руководства МОК здравые мысли. Но МОК рассудил иначе, и многие в ответ плюют на них с высокой колокольни.

– То есть отказы от поездки можно понять?

– Отказ отказу рознь. Я уважаю решение борцов и дзюдоистов отказаться. Но сначала они сделали все, чтобы поехать: выполнили критерии, до конца боролись. А есть пловцы или гимнасты, которые сразу сложили лапки и сказали: ой...

Да, результат один и у тех, и у других. Но я люблю людей, которые борются и пытаются, – сказал комментатор .

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