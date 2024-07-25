Губерниев об Олимпиаде: «Уважаю решение борцов и дзюдоистов отказаться. Но сначала они сделали все, чтобы поехать, а пловцы и гимнасты сразу сложили лапки»

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Губерниев считает, что пловцы и гимнасты «сложили лапки», отказавшись от Игр.

– Ты горячо выступал за то, чтобы спортсмены ехали в Париж при малейшей возможности. Жесткий фильтр МОК не изменил мнения?

– Честно, я думал, что МОК поумнее. Там принимают бездумные решения, и я реально начинаю верить в методички: кто-то чего-то начитался и действует по инструкции.

Ребята, ну допустите вы хотя бы 100 человек: люди поедут, поборются за медали, составят конкуренцию! И вы сами увидите, как важна Россия для спорта и что есть мостик здравого смысла между нашей страной и остальным спортивным миром.

Будь такое решение, я бы сказал: в головах у руководства МОК здравые мысли. Но МОК рассудил иначе, и многие в ответ плюют на них с высокой колокольни.

– То есть отказы от поездки можно понять?

– Отказ отказу рознь. Я уважаю решение борцов и дзюдоистов отказаться. Но сначала они сделали все, чтобы поехать: выполнили критерии, до конца боролись. А есть пловцы или гимнасты, которые сразу сложили лапки и сказали: ой...

Да, результат один и у тех, и у других. Но я люблю людей, которые борются и пытаются, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Смешно, когда меня черт-те кто учит родину любить». А что делает Губерниев впервые без Олимпиады

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16 комментариев
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Дзюдоисты и борцы Губерниева в бараний рог могут скрутить при встрече, вот он и зассал назвать их кретинами или в похожем ключе, а других можно, потому что проглотят.
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Губер- пустобрёх
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Губер, ты снова в запой ушёл?) ты понимаешь, что 90% твоих высказываний вызывают у людей тошноту, или ты от этого кайфуешь?
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единственный кто вызывает уважение среди борцов - Шамиль Мамедов - человек до конца боролся за свою мечту поехать на Олимпиаду - но Мамиашвили сам не раз ездивший на Олимпиады - эту мечту Мамедова растоптал ...
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Кто покорно встал на счетчик и ползал на коленях, вымаливая пропуск, - тот, по мнению губера, молодец, а у кого есть самоуважение - называется "сложили лапки" . конченый майонез.
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Что ж ты фраер сдал назад, трусливый, лицемерный, циничный дядька...
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Полная мысль: "Ну пустите вы, хотя бы, 100 человек! Там из всей делегации спортсменов то будет - человек десять!"
Губан залюбил всех уже со своей олимпиадой. Во у него полыхает, что не вышло нахаляву коньяка похлестать в рюсске доме.
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Губер опять бояры нахлебался! Несёт всякую хрень!
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Как же дубоголово, уперто и самонадеянно демагогит по-привычке это самолюбованец!
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Этот баламут уже запутался в своем вранье , то он поддерживает тех кто едет, теперь те кто не едет тоже молодцы.
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Какой же ты неприятный, Губерниев
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есть "олимпиада" гуьерниева -есть другая "За Родину"
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Не ведущему всяких "za..." про здравый смысл или методички других говорить)
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Ответ Бахти 86
У дзюдоистов и борцов шансы на медали более вероятнее чем у пловцов. США, Китай , Австралия лучшие по плаванию.
Колесников и Чикунова точно бы поборолись за победу
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Ответ andpsh
Полная мысль: "Ну пустите вы, хотя бы, 100 человек! Там из всей делегации спортсменов то будет - человек десять!" Губан залюбил всех уже со своей олимпиадой. Во у него полыхает, что не вышло нахаляву коньяка похлестать в рюсске доме.
Кстати да, это же известный халявщик, присосавшийся к кормухе матча и ОКР
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