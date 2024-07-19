Бобровский о флаге России на параде «Флориды»: «Люблю свою страну, родину. Большая честь для меня – выйти с флагом на плечах»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Бобровский рассказал, почему вышел с флагом России на парад «Флориды».

В минувшем сезоне 35-летний голкипер впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.

– Мы увидели на чемпионском параде российский флаг. Мне кажется, это важная история и для тебя, и для всех нас. Почему принял такое решение?

– Конечно, это очень большая честь для меня – выйти с флагом нашей страны на плечах.

Я люблю свою страну, люблю родину. Мне выдалась уникальная возможность отпраздновать такую большую победу с флагом, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Кто сделал Бобровского обладателем Кубка Стэнли

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39 комментариев
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Красава!
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Титул Флориды именно для него, считаю. Чрез тернии к звездам, несколько раз в карьере казалось что всё, - дорога в КХЛ. И в финале, когда стало 3:3 кубок уплывал. Серега просто красавчик, легенда!
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Редакторам бы знать, что Родина пишется с большой буквы.
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Серёжа красавец! Талантище, скромняга, пахарь, профессионал, патриот! Искреннее уважение!👍
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Настоящий патриот !
И высококлассный профессионал !
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Уважаю. Молодец.
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Вперёд Россия!
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Сергей яркий образец настоящего профессионала и человека со взвешенной и спокойной позицией по любому вопросу. И всегда рассудительно и без апломба; скорее и у него есть своя особенная гражданская позиция, о которой периодически приходится слышать. Но он доказывает, что любить и быть преданным Родине можно не находясь при этом на какой из двух позиций и систем мировоззрения, но просто любить свою страну. Молодчик и просто Чемпион)
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Для меня его сейв лучший в этом году. Но больше всего в этот момент впечатлила реакция комментатора и рёв трибун))
https://youtu.be/8iAGGZnSh3M?si=bt-GwNOperI9-Own
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Ответ Akademik77
Редакторам бы знать, что Родина пишется с большой буквы.
Там вообще беда с русским языком )
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Ну красавчик чо)Болею за Эдмонтон,но и за Сергея очень порадовался
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Ответ Akademik77
Редакторам бы знать, что Родина пишется с большой буквы.
👍
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Ответ Akademik77
Редакторам бы знать, что Родина пишется с большой буквы.
Это же либеральный сайт
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Ответ Montenegro Serbian
Да, по всем законам драматургии после того как в ФИНАЛЕ после 3:0 в серии счёт стал 3:3, то как-будто бы Нефтяники должны были брать 7 матч. Но ничего, Флорида и Бобровский вышли максимально собранные и отжали КС. Рад за Сергея. Быть обладателем двух Везин подряд - это конечно престижно, но Кубок Стэнли это всё-таки вершина успеха в карьере. Обидно было бы если гайку бы не взял. Всё-таки уже не молодеет и другого шанса могло уже и не быть.
Не совсем подряд. Между его двумя Везинами было 4 года, в течение которых было всякое разное. Но тем не менее он — один из немногих в XXI веке, кому удалось выиграть этот трофей больше одного раза.
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Ответ nezhelatin
Титул Флориды именно для него, считаю. Чрез тернии к звездам, несколько раз в карьере казалось что всё, - дорога в КХЛ. И в финале, когда стало 3:3 кубок уплывал. Серега просто красавчик, легенда!
Да, по всем законам драматургии после того как в ФИНАЛЕ после 3:0 в серии счёт стал 3:3, то как-будто бы Нефтяники должны были брать 7 матч. Но ничего, Флорида и Бобровский вышли максимально собранные и отжали КС.
Рад за Сергея. Быть обладателем двух Везин подряд - это конечно престижно, но Кубок Стэнли это всё-таки вершина успеха в карьере. Обидно было бы если гайку бы не взял. Всё-таки уже не молодеет и другого шанса могло уже и не быть.
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Сергею Бобровскому респект и уважение.
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Интересно, а человек должен объяснять почему он взял флаг своей страны на парад? Видимо для многих "россиян" это противоестественно.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Настоящий патриот ! И высококлассный профессионал !
Ну, справедливости ради, он не с собой флаг принёс, чтобы погордиться. Ему его на параде какой-то болельщик вручил.
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Мужчина!
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красава Серега
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Ответ Yndestad
Комментарий скрыт
Yndestad Kurwa!
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Могли бы и видео приложить. Или хотя бы фото.
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Ответ Честный контроль
Там вообще беда с русским языком )
они не из России (точнее кто то считает нашу страну Родиной, а остальные смотрят в рот западу)
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Ответ фанат спартака с 1967
платит налоги в казну сша ,на которые потом закупают оружие для украины настоящий патриот
Ты уж если продвигаешь такие темы, то не будь лицемером и пиши тогда и про правительство РФ которое абсолютно спокойно ведёт бизнес со многими странами ЕС и США по нескольким направлениям и ничего, что-то там в Кремле никого не смущает что это бизнес с теми, кто поставляет оружие для Украины.
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Ответ d_mon_spb
Интересно, а человек должен объяснять почему он взял флаг своей страны на парад? Видимо для многих "россиян" это противоестественно.
До сих пор в НХЛ это было явление не то, что бы редкое, этого вообще не было. И это при том, что европейцы массово играют там и выигрывают Кубки Стэнли уже более 30 лет.
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Ответ Sergeuz Dolidovich
Комментарий скрыт
А ХА ХА. Ты сам то понял, какую чушь ты ту написал!? Хотя чем понимать то !!!!
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Свободный духом.
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И ничего ведь, шведы, финны, чех и даже латыш из Флориды смогли это перенести, а вот Иихф не может перенести российский флаг и участие...
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Ас!
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