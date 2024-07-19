Бобровский о флаге России на параде «Флориды»: «Люблю свою страну, родину. Большая честь для меня – выйти с флагом на плечах»

Сергей Бобровский рассказал, почему вышел с флагом России на парад «Флориды».

В минувшем сезоне 35-летний голкипер впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.

– Мы увидели на чемпионском параде российский флаг. Мне кажется, это важная история и для тебя, и для всех нас. Почему принял такое решение?

– Конечно, это очень большая честь для меня – выйти с флагом нашей страны на плечах.

Я люблю свою страну, люблю родину. Мне выдалась уникальная возможность отпраздновать такую большую победу с флагом, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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