Хмелевски выложил фото раненого Трампа. На экс-президента США было совершено покушение
Саша Хмелевски выложил в соцсетях фото Дональда Трампа после покушения.
В ночь на 14 июля 78-летний Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.
Напомним, 25-летний форвард «Салавата» является уроженцем США. Ранее Хмелевски подписал трехлетний контракт с уфимским клубом.
После чудесного спасения от смерти не сбежать с митинга в панике, а встать на ноги, чтобы погрозить убийце кулаком, это конечно на века.
А теперь это всё резонирует с покушением на Трампа.
Представляю какое отношение к штабу Зеленского после всего этого будет у республиканцев.
Точно постанова)
А в целом - плевать, в текущих условиях РФ и США при любом правительстве будут конкурентами.
Дай-ка подумать, может потому что им нет никаких доказательств и это плод твоей фантазии?)
Тут профессиональные футболисты с трёх метров далеко не всегда могут попасть в семиметровые ворота
А тут "наёмный убийца" со 120 метров из винтовки целится точно в ухо движущейся цели.
Ага.