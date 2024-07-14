Хмелевски выложил фото раненого Трампа. На экс-президента США было совершено покушение

Теги Салават Юлаев происшествия КХЛ Политика соцсети Саша Хмелевски Дональд Трамп Хоккей

Саша Хмелевски выложил в соцсетях фото Дональда Трампа после покушения.

В ночь на 14 июля 78-летний Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Напомним, 25-летний форвард «Салавата» является уроженцем США. Ранее Хмелевски подписал трехлетний контракт с уфимским клубом.

 Фото: instagram.com/sasha_chmelevski/

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42 комментария
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Трамп, конечно, лютый дед! Теперь он не просто выиграет, а в одну калитку вынесет дементора
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Не знаю какой Трамп политик, но как личность он конечно эпохален.
После чудесного спасения от смерти не сбежать с митинга в панике, а встать на ноги, чтобы погрозить убийце кулаком, это конечно на века.
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5 см правее и в США мог такой трындец начаться, BLM показался бы детскими шалостями.
+23
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+19
Фото года.Наверно будет в ряду с фото где морпехи водружают флаг США на Иводзиме или фото солдата во Вьетнаме на каске которого написано "Война это ад!
+19
-2
+17
Ответ Александр Невский
Буданов замешен
Буданов конечно "гений". Будучи официальным лицом публично заявлять о попытках покушения на убийство президента другой страны, это надо иметь IQ 1000.
А теперь это всё резонирует с покушением на Трампа.
Представляю какое отношение к штабу Зеленского после всего этого будет у республиканцев.
+14
-3
+11
Ответ igor nn
Фото года.Наверно будет в ряду с фото где морпехи водружают флаг США на Иводзиме или фото солдата во Вьетнаме на каске которого написано "Война это ад!
На фоне флаг ещё. Фотографу почтение, в момент опасности сделал работу
+13
-2
+11
Ответ Гриша
Комментарий скрыт
Изучи вопрос, прежде чем что-то писать. Один зритель убит, еще один ранен
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Знаю одного юзера в Джерси номер один ходит и зимой и летом . И даже в магазин бегает в шортах , в Джерси , клубной шапке с рогами и в крагах. Он от обычной детской новогодней хлопушки падает под елку на неделю бгггг. Как -нибудь выложу фото в статусах. А Трамп красавчик, мужик.
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Ответ Ебздрогыч
Выборы, интрига, дебаты, борьба - посмотрим со стороны, как это бывает
Не смешите мои тапочки.😒
+10
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+3
Ответ Antonio Gaudi
Далеко не факт. В США, насколько я понимаю, большая часть избирателей голосует за одну или другую партию, а не за конкретных личностей. То есть каким бы ни был Трамп или Байден, голос республиканца или демократа на выборах не изменится. Поэтому глобально ничего не изменится, может быть Трамп оттянет 3-4% голосов аполитичной публики, но вряд ли сильно больше.
3-4% на выборах в США - это огромный процент.
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Буданов замешен
+6
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Вот это отличная новость на спорте. И фото раненого Трампа зачетное. Не исчез под сценой. Мужик.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Попахивает постановой с реальными жертвами чтобы правдоподобно было уж очень много актерской игры
Угу, постанова, с постановочным попаданием в ухо с дистанции 120 метров из полуавтомата AR 15, по двигающейся голове.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Попахивает постановой с реальными жертвами чтобы правдоподобно было уж очень много актерской игры
Ага, ведь по движущейся мишени выстрелить таким образом, чтобы попасть в верхнюю часть уха, очень просто
Точно постанова)
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Вот это понимаю новость, не то что Семеренеко отстранили
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Ответ Mr@k
Да чуток точнее было бы самый раз
У вас все на Украине такие кровожадные шизики?
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Фотки эпичные, ситуация аховая.
А в целом - плевать, в текущих условиях РФ и США при любом правительстве будут конкурентами.
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Я не за Трампа и не за Байдена, но вот после этого Трамп точно свои акции повысил
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МУЖИК!✊🏻
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Как топлрно грязный и беспринципный спортс подвязал политоту)
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Постанова
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Ответ Super Bock
5 см правее и в США мог такой трындец начаться, BLM показался бы детскими шалостями.
еще не вечер..
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Ответ Splin
не в текущих, всегда будут противниками
Почему же, были времена, когда наши страны были на одной стороне, от их войны за независимость до второй мировой, в общем-то. И потом будем, судя по всему - против Китая
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Ответ Kerghoodoo
Фотки эпичные, ситуация аховая. А в целом - плевать, в текущих условиях РФ и США при любом правительстве будут конкурентами.
не в текущих, всегда будут противниками
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Ответ Гекдениз Кардениз
А с чего ты взял что он сам себе при типа выстреле ухо потом не покрамсал либо не ковырнул ухо с краской ,"выстрелов" было несколько он на сразу упал вниз мог бы добивать спокойно , плюс еще рука полнятая вверх после покушения прям Голивуд
С чего я взял, что твои высосанные из пальца выдумкки не являются правдой?
Дай-ка подумать, может потому что им нет никаких доказательств и это плод твоей фантазии?)
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Ответ Antonio Gaudi
Ага, ведь по движущейся мишени выстрелить таким образом, чтобы попасть в верхнюю часть уха, очень просто Точно постанова)
А с чего ты взял что он сам себе при типа выстреле ухо потом не покрамсал либо не ковырнул ухо с краской ,"выстрелов" было несколько он на сразу упал вниз мог бы добивать спокойно , плюс еще рука полнятая вверх после покушения прям Голивуд
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
😂😂😂
Тут профессиональные футболисты с трёх метров далеко не всегда могут попасть в семиметровые ворота
А тут "наёмный убийца" со 120 метров из винтовки целится точно в ухо движущейся цели.
Ага.
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Ответ Antonio Gaudi
Ага, ведь по движущейся мишени выстрелить таким образом, чтобы попасть в верхнюю часть уха, очень просто Точно постанова)
Сейчас местные эксперты расскажут, как они, будучи школьниками, в деревне всех летящих куриц на высоте 150 метров перестреляли 🤣
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
какой еще наёмный убийца, 20 летний пацаненок-полудурок
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Ответ Гекдениз Кардениз
Попахивает постановой с реальными жертвами чтобы правдоподобно было уж очень много актерской игры
Комментарий удален пользователем
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