Хмелевски выложил фото раненого Трампа. На экс-президента США было совершено покушение

Саша Хмелевски выложил в соцсетях фото Дональда Трампа после покушения.

В ночь на 14 июля 78-летний Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Напомним, 25-летний форвард «Салавата» является уроженцем США. Ранее Хмелевски подписал трехлетний контракт с уфимским клубом.

Фото: instagram.com/sasha_chmelevski/