Юрзинов о КХЛ: «Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в лиге самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать»
Владимир Юрзинов призвал клубы КХЛ думать не о трансферах, а о развитии молодежи.
– Поток отъезжающей молодежи – совсем не слабый, в том числе из родного для вас московского «Динамо»...
– Одно всегда связано с другим. Если молодежь видит свое развитие в командах КХЛ и понимает, что получит в них шанс, то это всегда отражается, скажем так, на скорости отъезда. Здесь пример – «Динамо» девяностых годов, когда молодые отправлялись за океан только после полноценных сезонов на взрослом уровне. И исключительно в НХЛ на определенные места, а не в сомнительные низшие лиги.
Здесь мы опыть возвращаемся к предсезонной подготовке, к ее длительности, глубине и качеству. Если она отработана до детали, это одно. А если молодой хоккеист три-четыре месяца отдыхает, то совсем другое. И из такой системы подготовки многие как раз бегут – за океан, в молодежные лиги, где очень большое внимание к лагерям развития.
– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?
– Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.
Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать». Тут зеркало – пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрел.
Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодежные лагеря развития. Именно они работают на глагол «воспитать» и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома! – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР.
В КХЛ все клубы должны быть в одинаковых условиях, а миллионы Газпрома и Роснефти идти не на содержание второсортных легионеров, а на молодежные лагеря и школы в нашей провинции.
А в России как: те кто слепил парня из ничего или помог раскрыться в д/ю спорте, обычно не чета и все лавры достаются дурачкам, вроде Ротенберга и все предпочитают умалчивать о тех, кто на ноги спортсмена поставил, да и сами спортсмены почему-то об этом забывают.
МХЛ никогда не липила игроков, так же как и КХЛ и почти все чиновники от спорта вообще рядом не стоят с развитием игроков т.к тренеров "работающих на имя" в России очень мало, все в основном на жирных контракта сидят и не отрабатывают их. А в младших лигах тренеры, которые сидят на маленьких окладах, с неукомплектованными залами, детишками, амунягой и выгрызающими лёд у администрации будут всегда на третьей полки снизу...
Хорошо в этом плане, что победил Металлург. Если я правильно понял, состав был совсем не звездный, все решили курс руководства клуба и работа Разина с парнями. Так бы и дальше)
Путать не надо.
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Странная у тебя претензия к спортсменам.
Как они по-твоему должны НЕ ЗАБЫВАТЬ тех кто их на ноги поставил?
Ты вообще в курсе как детско-юношеский спорт в хоккее устроен?
Там до условного уровня КХЛ или даже КХЛ может несколько тренеров сменится исходя из перехода игроков из одной возрастной группы в другую. И как правило в развитие игрока вносят лепту несколько тренеров.
Конечно нормальные ребята чисто по-человечески очень им благодарны. Но что им теперь поимённо каждый раз перечислять всех тренеров при каких-то своих успехах? Как при вручении Оскара?
Ты так пишешь, как-будто они скрывают кто их тренировал. А если ты перестанешь заниматься софистикой ради плюсиков и чекнешь интервью молодых ребят, то нередко можно услышать как они с благодарностью упоминают тех тренеров и где они занимались. Кто и где их ставил на ноги.
Или по-твоему "забыли" - это когда они в каждом интервью о тренерах юности не рассказывают?