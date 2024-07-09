Юрзинов о КХЛ: «Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в лиге самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать»

Владимир Юрзинов призвал клубы КХЛ думать не о трансферах, а о развитии молодежи.

– Поток отъезжающей молодежи – совсем не слабый, в том числе из родного для вас московского « »...

– Одно всегда связано с другим. Если молодежь видит свое развитие в командах и понимает, что получит в них шанс, то это всегда отражается, скажем так, на скорости отъезда. Здесь пример – « » девяностых годов, когда молодые отправлялись за океан только после полноценных сезонов на взрослом уровне. И исключительно в на определенные места, а не в сомнительные низшие лиги.

Здесь мы опыть возвращаемся к предсезонной подготовке, к ее длительности, глубине и качеству. Если она отработана до детали, это одно. А если молодой хоккеист три-четыре месяца отдыхает, то совсем другое. И из такой системы подготовки многие как раз бегут – за океан, в молодежные лиги, где очень большое внимание к лагерям развития.

– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?

– Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.

Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать». Тут зеркало – пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрел.

Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодежные лагеря развития. Именно они работают на глагол «воспитать» и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома! – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР.