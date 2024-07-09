Юрзинов о КХЛ: «Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в лиге самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать»

Теги переходы Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ Динамо деньги Хоккей

Владимир Юрзинов призвал клубы КХЛ думать не о трансферах, а о развитии молодежи.

– Поток отъезжающей молодежи – совсем не слабый, в том числе из родного для вас московского «Динамо»...

– Одно всегда связано с другим. Если молодежь видит свое развитие в командах КХЛ и понимает, что получит в них шанс, то это всегда отражается, скажем так, на скорости отъезда. Здесь пример – «Динамо» девяностых годов, когда молодые отправлялись за океан только после полноценных сезонов на взрослом уровне. И исключительно в НХЛ на определенные места, а не в сомнительные низшие лиги.

Здесь мы опыть возвращаемся к предсезонной подготовке, к ее длительности, глубине и качеству. Если она отработана до детали, это одно. А если молодой хоккеист три-четыре месяца отдыхает, то совсем другое. И из такой системы подготовки многие как раз бегут – за океан, в молодежные лиги, где очень большое внимание к лагерям развития. 

– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?

– Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.

Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждет счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать». Тут зеркало – пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрел.

Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодежные лагеря развития. Именно они работают на глагол «воспитать» и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома! – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР. 

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пока в нашем хоккее есть Ротенберг , счастья нам не видать , это прекрасно все понимают
+33
-1
+32
Глагол "Купить" у нас на всех уровнях, а не только в хоккее.
+23
-2
+21
Для Ромы купить равно воспитать.
+12
-1
+11
Флорида и Вегас прекрасно обходятся без лагерей и своих воспитанников. У них заполненные 20-тысячные трибуны и коммерческий успех, а кадры для команд из США готовят в небольших городках Канады и Европы.
В КХЛ все клубы должны быть в одинаковых условиях, а миллионы Газпрома и Роснефти идти не на содержание второсортных легионеров, а на молодежные лагеря и школы в нашей провинции.
+9
-1
+8
Ответ unbelievable
Глагол "Купить" у нас на всех уровнях, а не только в хоккее.
Не соглашусь. Активно развивающийся глагол "отнять" или его более спокойная формулировка "отжать" всесторонне вытесняет глагол "купить".
+9
-1
+8
Ответ unbelievable
Глагол "Купить" у нас на всех уровнях, а не только в хоккее.
Скорее глагол-продать
+8
0
+8
Воспитать - этим МХЛ должно заниматься, а КХЛ - это лига, где должны играть сильнейшие
+8
-1
+7
Получается, Ротенберг приносит несчастье, а ты его зализал с ног до головы, правда говорят, либо крестик сними либо трусы надень
+5
-1
+4
Ответ КЕША
Комментарий удален модератором
Полность согласен.
+3
-1
+2
Ответ Иван Буренков
Воспитать - этим МХЛ должно заниматься, а КХЛ - это лига, где должны играть сильнейшие
Правильнее, этим должны в СДЮШОР и хоккейных академия заниматься. МХЛ это уже лига для сформированых юношеских хоккеистов, где продолжают работать уже с базовым материалом.

А в России как: те кто слепил парня из ничего или помог раскрыться в д/ю спорте, обычно не чета и все лавры достаются дурачкам, вроде Ротенберга и все предпочитают умалчивать о тех, кто на ноги спортсмена поставил, да и сами спортсмены почему-то об этом забывают.

МХЛ никогда не липила игроков, так же как и КХЛ и почти все чиновники от спорта вообще рядом не стоят с развитием игроков т.к тренеров "работающих на имя" в России очень мало, все в основном на жирных контракта сидят и не отрабатывают их. А в младших лигах тренеры, которые сидят на маленьких окладах, с неукомплектованными залами, детишками, амунягой и выгрызающими лёд у администрации будут всегда на третьей полки снизу...
+3
-1
+2
Ответ unbelievable
Глагол "Купить" у нас на всех уровнях, а не только в хоккее.
И "своровать"
+2
0
+2
Ответ Ми Ша
В России за последние двадцать четыре года основной глагол «продать» .., и без разницы что или кого, куда и кому. Старуха ведёт страну к разбитому корыту.
Понятно, приватизацию девяностых не застал))))
+1
0
+1
....Каждому тренеру КХЛ,да и агентам-это вью надо в рамку и вникать ,учиться,развиваться.Все помним кто поднял финский хоккей,в те времена ,когда сборная СССР с двузначным счётом обыгрывала финнов,но к сожалению,времена другие и не будет у нас больше такого хоккея,хоккеисты, скорее всего будут,а в комплексе не получается.
+1
0
+1
у нас легко могут сказать что угодно, сначала купить кого-то, а потом говорить, что воспитали его.
+2
-1
+1
Юрзинов прав, назревшая тема. Уровень команд у нас давно определяется только покупками. Тренировочный процесс вообще не рассматривается. А развитие игроков из разряда совсем уже инородных. Эта тупейшая точка зрения главная для большинства экспертов. Что говорить о нас, обычных болельщиках. Клубы за компанию тоже ей следуют.
Хорошо в этом плане, что победил Металлург. Если я правильно понял, состав был совсем не звездный, все решили курс руководства клуба и работа Разина с парнями. Так бы и дальше)
+2
-1
+1
Судя по тому, что составы клубов КХЛ обновляются на 40-60% ничего хорошего наш хоккей не ожидает. Менеджмент команд заточен на ротацию и трансферы, ведь купить готового игрока всегда проще, чем воспитать молодого. И всегда есть риск, что толстосумы перекупять перспективного игрока. Куда не кинь, везде клин. Поэтому от’езд не самый плохой вариант.
+1
0
+1
При всем уважении к знаменитому тренеру: в коммерческой лиге должен быть только один лозунг - "купить". Лозунг "воспитать" должен висеть в совсем других местах.
Путать не надо.
+4
-4
0
В России за последние двадцать четыре года основной глагол «продать» .., и без разницы что или кого, куда и кому. Старуха ведёт страну к разбитому корыту.
+2
-2
0
Воспитывать будут как вратаря ЦСКА Федотова?
+1
-1
0
Счастье будет, если из нашего хоккея уйдут некомпетентные и престарелые функционеры
0
0
0
Так почему СКА сотрудником которого является уважаемый мэтр так не делает
0
0
0
Комментарий удален модератором
счастье в отмене санкций и допуске на международную арену, но это вряд ли случится при действующем режиме
+2
-2
0
Ответ Иван Буренков
Воспитать - этим МХЛ должно заниматься, а КХЛ - это лига, где должны играть сильнейшие
Верно только МХЛ не вопитывает это типо "полшажка к КХЛ", то есть способом дорасти до КХЛ.Еще одним "полшажка" должгна быть и ВХЛ.Но все формирование и воспитание идет ДО МХЛ, так что этому и надо уделять внимание.Не просто внимание а много неблагодарного внимания.Но чинуши любят по верхам работать, так как копатся в земле дело неблагородное, мпло кому заметное,да еще и через какое то время,лет типо через 10-15 когда в креслах будут сидеть другие люди
0
0
0
Ответ Dimitry Steshenko
Правильнее, этим должны в СДЮШОР и хоккейных академия заниматься. МХЛ это уже лига для сформированых юношеских хоккеистов, где продолжают работать уже с базовым материалом. А в России как: те кто слепил парня из ничего или помог раскрыться в д/ю спорте, обычно не чета и все лавры достаются дурачкам, вроде Ротенберга и все предпочитают умалчивать о тех, кто на ноги спортсмена поставил, да и сами спортсмены почему-то об этом забывают. МХЛ никогда не липила игроков, так же как и КХЛ и почти все чиновники от спорта вообще рядом не стоят с развитием игроков т.к тренеров "работающих на имя" в России очень мало, все в основном на жирных контракта сидят и не отрабатывают их. А в младших лигах тренеры, которые сидят на маленьких окладах, с неукомплектованными залами, детишками, амунягой и выгрызающими лёд у администрации будут всегда на третьей полки снизу...
А в России как: те кто слепил парня из ничего или помог раскрыться в д/ю спорте, обычно не чета и все лавры достаются дурачкам, вроде Ротенберга и все предпочитают умалчивать о тех, кто на ноги спортсмена поставил, да и сами спортсмены почему-то об этом забывают
---------------------
Странная у тебя претензия к спортсменам.
Как они по-твоему должны НЕ ЗАБЫВАТЬ тех кто их на ноги поставил?
Ты вообще в курсе как детско-юношеский спорт в хоккее устроен?
Там до условного уровня КХЛ или даже КХЛ может несколько тренеров сменится исходя из перехода игроков из одной возрастной группы в другую. И как правило в развитие игрока вносят лепту несколько тренеров.
Конечно нормальные ребята чисто по-человечески очень им благодарны. Но что им теперь поимённо каждый раз перечислять всех тренеров при каких-то своих успехах? Как при вручении Оскара?
Ты так пишешь, как-будто они скрывают кто их тренировал. А если ты перестанешь заниматься софистикой ради плюсиков и чекнешь интервью молодых ребят, то нередко можно услышать как они с благодарностью упоминают тех тренеров и где они занимались. Кто и где их ставил на ноги.
Или по-твоему "забыли" - это когда они в каждом интервью о тренерах юности не рассказывают?
0
0
0
Ответ rinat_rin
Флорида и Вегас прекрасно обходятся без лагерей и своих воспитанников. У них заполненные 20-тысячные трибуны и коммерческий успех, а кадры для команд из США готовят в небольших городках Канады и Европы. В КХЛ все клубы должны быть в одинаковых условиях, а миллионы Газпрома и Роснефти идти не на содержание второсортных легионеров, а на молодежные лагеря и школы в нашей провинции.
Так там процедура драфта есть работающая
0
0
0
а потом перевоспитать)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий