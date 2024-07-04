Сергей Бобровский: «Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен ему за путь, которым он меня ведет. За все трудности и радости. Я никто и ничто без него»
Сергей Бобровский заявил, что нашел Бога через хоккей.
Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2023/24.
– Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?
– Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам.
Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.
Я благодарен Богу за хоккей. Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен Богу за путь, которым он меня ведет. За все трудности и все радости.
Я благодарен Богу за все, что у меня есть, и за все, чего нет, от чего он меня оградил и защитил, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Тот кто не думает иначе, чем вы?
Человек не агрессивен, никого не подталкивает к вере, просто говорит, что она ему помогает в его профессии и жизни, отвечает на вопросы.
Если ему в этом помогает Вера, то да здравствует Вера.
И вообще, неважно, был Иисус, Санта Клаус, Зубная Фея и т.д.. Если они оказывают влияние на нашу жизнь и помогают нам стать лучше, то значит они по своему реальны.