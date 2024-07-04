Сергей Бобровский: «Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен ему за путь, которым он меня ведет. За все трудности и радости. Я никто и ничто без него»

Сергей Бобровский заявил, что нашел Бога через хоккей.

Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2023/24.

– Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?

– Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам.

Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.

Я благодарен Богу за хоккей. Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен Богу за путь, которым он меня ведет. За все трудности и все радости.

Я благодарен Богу за все, что у меня есть, и за все, чего нет, от чего он меня оградил и защитил, – сказал вратарь «Флориды» .