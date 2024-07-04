Сергей Бобровский: «Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен ему за путь, которым он меня ведет. За все трудности и радости. Я никто и ничто без него»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ религия Хоккей

Сергей Бобровский заявил, что нашел Бога через хоккей.

Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2023/24.

– Завоевав серебряную чашу, в первую очередь вы посвятили эту победу Богу. Вы чувствуете, что Бог ведет вас по жизни, помогая вам в трудные моменты?

– Да, это действительно так. Я никто и ничто без Бога. Тысячи ребят усердно работают с детства, чтобы попасть в профессиональный спорт, но удается это только единицам.

Затем опять лучшие из лучших отдаются целиком и полностью каждый день, но забирается на вершину только одна команда.

Я благодарен Богу за хоккей. Через хоккей я нашел Бога. Я благодарен Богу за путь, которым он меня ведет. За все трудности и все радости.

Я благодарен Богу за все, что у меня есть, и за все, чего нет, от чего он меня оградил и защитил, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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26 комментариев
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Ответ Bokoffsky
А с виду нормальным казался...
Кто для вас нормальный?
Тот кто не думает иначе, чем вы?
Человек не агрессивен, никого не подталкивает к вере, просто говорит, что она ему помогает в его профессии и жизни, отвечает на вопросы.
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Звучит как мысли с канала «Спас». Не думал, что Боб такой набожный
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Если помогает хорошо играть, то пожалуйста
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Ответ Корреш
Может стоило добавить, какому именно богу? В мире около 3000 действующих богов, которым поклоняются живущие сейчас люди
Бог один. Имена разные.
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Серёга, пообдуманнее. Дальше не заходи, могут за Брызгалова принять.
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Сергей - Добрый человек.
Если ему в этом помогает Вера, то да здравствует Вера.
И вообще, неважно, был Иисус, Санта Клаус, Зубная Фея и т.д.. Если они оказывают влияние на нашу жизнь и помогают нам стать лучше, то значит они по своему реальны.
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Тысячи ребят были посланы богом на этом пути
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Тут шутить нельзя, только атеистам доступен юмор
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Между прочим в Бога верили Ньютон и Эйнштейн. Люди поумнее многих здесь присутствующих.И вообще не надо вторгаться в личное пространство,у каждого свой путь.
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Ответ А.Б.70
Тысячи ребят были посланы богом на этом пути
Это, кстати, правда.
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Сережа так и в священники пойдет
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Сергей молодец, действительно умный парень.
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Ответ invincible
Звучит как мысли с канала «Спас». Не думал, что Боб такой набожный
Ох если бы такое говорили на канале Спас.😅😅😅
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Ответ Bokoffsky
А с виду нормальным казался...
А для тебя любой, кто не разделяет твою точку зрения ненормальный? Может, самому сходить провериться?
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