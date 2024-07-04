«Ак Барс» – один из основных претендентов на подписание Барабанова. Форвард может рассчитывать на 75-80 млн рублей в год

Теги Ак Барс возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Александр Барабанов Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Барабанов может перейти в «Ак Барс».

Клуб из Татарстана является одним из основных претендентов на подписание контракта с форвардом.

Руководство «Ак Барса» уже несколько раз связывалось с хоккеистом и выражало заинтересованность в переходе.

Александр Барабанов может рассчитывать на контракт с зарплатой 75-80 миллионов рублей, об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Форвард выступает в НХЛ с 2020 года.

В прошедшем сезоне Барабанов набрал 13 (4+9) баллов за результативность при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Сан-Хосе».

9 комментариев
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по барабану
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Ценник мне кажется завышен
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Основной Ак Барс а пойдёт в СКА на 40-50.
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Основных? Может единственный? Кто-то ещё претендует на это полено?
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Как же Ромка пропустит его мимо системы
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-24 это сильно, конечно, такому и 80 млн не жалко
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