«Ак Барс» – один из основных претендентов на подписание Барабанова. Форвард может рассчитывать на 75-80 млн рублей в год
Александр Барабанов может перейти в «Ак Барс».
Клуб из Татарстана является одним из основных претендентов на подписание контракта с форвардом.
Руководство «Ак Барса» уже несколько раз связывалось с хоккеистом и выражало заинтересованность в переходе.
Александр Барабанов может рассчитывать на контракт с зарплатой 75-80 миллионов рублей, об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Форвард выступает в НХЛ с 2020 года.
В прошедшем сезоне Барабанов набрал 13 (4+9) баллов за результативность при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Сан-Хосе».