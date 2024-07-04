«Ак Барс» – один из основных претендентов на подписание Барабанова. Форвард может рассчитывать на 75-80 млн рублей в год

Александр Барабанов может перейти в «Ак Барс».

Клуб из Татарстана является одним из основных претендентов на подписание контракта с форвардом.

Руководство « » уже несколько раз связывалось с хоккеистом и выражало заинтересованность в переходе.

может рассчитывать на контракт с зарплатой 75-80 миллионов рублей, об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Форвард выступает в НХЛ с 2020 года.

В прошедшем сезоне Барабанов набрал 13 (4+9) баллов за результативность при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата за « ».