Демидов – лучший правый крайний, доступный для выбора на драфте НХЛ-2024, Гридин – 10-й (NHL.com)
Иван Демидов – лучший правый крайний, доступный для драфта НХЛ-2024.
Форвард «СКА-1946» занял первое место в рейтинге правых крайних нападающих на драфте-2024, составленном официальным сайтом лиги.
Замкнул топ-10 еще один россиянин – форвард Матвей Гридин, ставший лучшим бомбардиром USHL. Он проведет следующий сезон в NCAA.
1. Иван Демидов («СКА-1946», МХЛ);
2. Беккетт Сенеке («Ошава», юниорская лига Онтарио);
3. Михаэль Брандсегг-Нюгард (Мора, Allsvenskan, сборная Норвегии);
4. Лиам Гринтри («Виндзор», юниорская лига Онтарио);
5. Терик Параскак («Принс Джордж», Западная хоккейная лига);
6. Эмил Хемминг (ТПС, чемпионат Финляндии);
7. Сэм О’Райлли («Лондон», юниорская лига Онтарио);
8. Райдер Ричи («Принс Альберт», Западная хоккейная лига);
9. Максим Массе («Шикутими», юниорская лига Квебека);
10. Матвей Гридин («Маскигон», USHL).
Драфт НХЛ-2024 пройдет 28-29 июня в Лас-Вегасе.