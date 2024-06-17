Демидов – лучший правый крайний, доступный для выбора на драфте НХЛ-2024, Гридин – 10-й (NHL.com)

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Иван Демидов – лучший правый крайний, доступный для драфта НХЛ-2024.

Форвард «СКА-1946» занял первое место в рейтинге правых крайних нападающих на драфте-2024, составленном официальным сайтом лиги. 

Замкнул топ-10 еще один россиянин – форвард Матвей Гридин, ставший лучшим бомбардиром USHL. Он проведет следующий сезон в NCAA.

1. Иван Демидов («СКА-1946», МХЛ);

2. Беккетт Сенеке («Ошава», юниорская лига Онтарио);

3. Михаэль Брандсегг-Нюгард (Мора, Allsvenskan, сборная Норвегии);

4. Лиам Гринтри («Виндзор», юниорская лига Онтарио);

5. Терик Параскак («Принс Джордж», Западная хоккейная лига);

6. Эмил Хемминг (ТПС, чемпионат Финляндии);

7. Сэм О’Райлли («Лондон», юниорская лига Онтарио);

8. Райдер Ричи («Принс Альберт», Западная хоккейная лига);

9. Максим Массе («Шикутими», юниорская лига Квебека);

10. Матвей Гридин («Маскигон», USHL)

Драфт НХЛ-2024 пройдет 28-29 июня в Лас-Вегасе. 

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