«Тампа» предложила 34-летнему Стэмкосу контракт на 8 лет с зарплатой 3 млн долларов в год. Форвард хочет 4-5 млн за сезон

«Тампа» предложила восьмилетний контракт форварду Стивену Стэмкосу.

Действующее соглашение 34-летнего форварда и «Лайтнинг» с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до 30 июня.

Представитель хоккеиста ранее сообщил, что 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.

« » предложила хоккеисту контракт, в котором уменьшена сумма договора, но она компенсирована длительным сроком соглашения: как сообщается, это 8-летний контракт с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

Считается, что хоккеист хочет получить зарплату в размере 4 или 5 миллионов долларов в год.

В прошедшем сезоне Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата .

В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах.