«Тампа» предложила 34-летнему Стэмкосу контракт на 8 лет с зарплатой 3 млн долларов в год. Форвард хочет 4-5 млн за сезон
«Тампа» предложила восьмилетний контракт форварду Стивену Стэмкосу.
Действующее соглашение 34-летнего форварда и «Лайтнинг» с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до 30 июня.
Представитель хоккеиста ранее сообщил, что 1 июля Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов.
«Тампа» предложила хоккеисту контракт, в котором уменьшена сумма договора, но она компенсирована длительным сроком соглашения: как сообщается, это 8-летний контракт с зарплатой 3 миллиона долларов в год.
Считается, что хоккеист хочет получить зарплату в размере 4 или 5 миллионов долларов в год.
В прошедшем сезоне Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах.
Даже не смешно.