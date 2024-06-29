«Тампа» предложила 34-летнему Стэмкосу контракт на 8 лет с зарплатой 3 млн долларов в год. Форвард хочет 4-5 млн за сезон

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

«Тампа» предложила восьмилетний контракт форварду Стивену Стэмкосу.

Действующее соглашение 34-летнего форварда и «Лайтнинг» с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до 30 июня.

Представитель хоккеиста ранее сообщил, что 1 июля Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов.

«Тампа» предложила хоккеисту контракт, в котором уменьшена сумма договора, но она компенсирована длительным сроком соглашения: как сообщается, это 8-летний контракт с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

Считается, что хоккеист хочет получить зарплату в размере 4 или 5 миллионов долларов в год.

В прошедшем сезоне Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах.

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14 комментариев
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8 лет. Ну-ну
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На 3,5 сойдутся 😁
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Во даёт. Одной ногой на пенсии, а запросы как в расцвете сил
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8 лет 😆
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Тампа пытается под потолок уместиить другие контракты. Стамескин должен это понимать и пойти на встречу родном клубу
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3 по три самое то
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А что не по 1 доллару на 24 миллиона лет?)
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Ответ Алекс Клиторман
3 мало, конечно.
Так ему по сути и дают те самые 4-5. Никакие 8 лет Стэмкос не сыграет
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Ну больше 5 лет он вряд ли продержится он со своей историей травм, так что те же 25 миллионов на 5 получается примерно
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3 мало, конечно.
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Было бы весело, если бы Стэмкос принял. 😂 Хотя такое чувство, что Жульен хочет от него избавиться.
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8 лет.
Даже не смешно.
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Ну а чего 8 только. Давайте 10. Совсем уже
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