Агент Стэмкоса заявил о выходе форварда на рынок свободных агентов. Договоренности с «Тампой» нет

Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов.

Об этом заявил представитель хоккеиста Дон Мин.

«Он станет свободным агентом 1 июля», – сказал агент форварда.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа ранее заявил, что клуб и 34-летний хоккеист все еще не пришли к соглашению о новом контракте.

Действующее соглашение форварда и « » с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона.

В прошедшем сезоне набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата.

В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».