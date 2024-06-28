Агент Стэмкоса заявил о выходе форварда на рынок свободных агентов. Договоренности с «Тампой» нет

Теги возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Дон Мин Хоккей

Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов.

Об этом заявил представитель хоккеиста Дон Мин.

«Он станет свободным агентом 1 июля», – сказал агент форварда.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа ранее заявил, что клуб и 34-летний хоккеист все еще не пришли к соглашению о новом контракте.

Действующее соглашение форварда и «Тампы» с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона.

В прошедшем сезоне Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата.

В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».

7 комментариев
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Хм.. куда интересно перейдёт.
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непонятно может ли он как условный тарасенко в нижних звеньях играть. стату набил в контрактный год конечно хорошую. в юте норм насыпят если чо
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Легенда Тампы!
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В юту этого господина
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из слухов только про интерес Нэшвилла читал
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Ответ Serh08
Хм.. куда интересно перейдёт.
В "Юту" вполне вероятно.
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