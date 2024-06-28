Агент Стэмкоса заявил о выходе форварда на рынок свободных агентов. Договоренности с «Тампой» нет
Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов.
Об этом заявил представитель хоккеиста Дон Мин.
«Он станет свободным агентом 1 июля», – сказал агент форварда.
Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа ранее заявил, что клуб и 34-летний хоккеист все еще не пришли к соглашению о новом контракте.
Действующее соглашение форварда и «Тампы» с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона.
В прошедшем сезоне Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх регулярного чемпионата.
В плей-офф Кубка Стэнли нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».