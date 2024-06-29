Юрзинов об освещении драфта НХЛ в России: «Свой хоккей нужно рекламировать! Было время, когда наши игроки через несколько дней узнавали результаты. Это даже помогало в чем-то»
Владимир Юрзинов считает, что в России слишком широко освещается драфт НХЛ.
«К драфту НХЛ должно быть правильное отношение. Это касается и прессы, которая иногда делает излишне большую рекламу любому событию, которое происходит за океаном. А молодые всю эту мишуру видят, переоценивают – и делают ошибки.
В первую очередь мы должны думать о себе, о своей школе и своей молодежи. Свой хоккей и свои лиги нужно рекламировать!
Было время, когда наши игроки узнавали о том, что задрафтованы в НХЛ, через несколько дней после драфта и из прессы. Это не мешало им расти и становиться лучшими мастерами своего поколения. А в чем-то даже помогало», – сказал бывший тренер сборной СССР.
А реклама это за деньги. Утром деньги - вечером стулья...)
Юрзинов видимо завис в 70-80-х.
Драфт смотрели те, кому интересно и его нигде на каналах не показывали. Так что лучше таблетки выпей и не неси бред