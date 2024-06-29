Юрзинов об освещении драфта НХЛ в России: «Свой хоккей нужно рекламировать! Было время, когда наши игроки через несколько дней узнавали результаты. Это даже помогало в чем-то»

Теги Владимир Юрзинов НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что в России слишком широко освещается драфт НХЛ.

«К драфту НХЛ должно быть правильное отношение. Это касается и прессы, которая иногда делает излишне большую рекламу любому событию, которое происходит за океаном. А молодые всю эту мишуру видят, переоценивают – и делают ошибки.

В первую очередь мы должны думать о себе, о своей школе и своей молодежи. Свой хоккей и свои лиги нужно рекламировать!

Было время, когда наши игроки узнавали о том, что задрафтованы в НХЛ, через несколько дней после драфта и из прессы. Это не мешало им расти и становиться лучшими мастерами своего поколения. А в чем-то даже помогало», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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23 комментария
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Уложился в повестку. Незнание - это благо. Чёрное- это белое. Санкции на пользу. Спорт вне политики.
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Давайте снова под железный занавес, конечно
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Кроме игроков есть ещё тысячи людей, которым драфт очень даже интересен.
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В Советском Союзе о Чернобыльской трагедии местные жители узнали через несколько дней, когда умирать на ходу стали. Если бы не интернет, то и сегодня добрая половина граждан думала что живёт в самой богатой,могучей,сильной и демократичной стране мира. Юрзинов с Майоровым соревнуются в маразме
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+17
так кто мешает. не федеральные же каналы показывают. я вообще в вк смотрел на частном канале.!
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Не отрабатывал бы старый нужную повесточку в своей закостенелости, то понял бы очевиднейшую вещь. Драфт-это и есть самый наглядный показатель развития нашего хоккея, есть еще молодые звездочки либо нет
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Новостники и обозреватели освещают темы важные и востребованные. С какого хрена информацию о драфте надо задвигать, это называется цензура (видимо привычное и ценимое слово для мэтра советского хоккея)).
А реклама это за деньги. Утром деньги - вечером стулья...)
Юрзинов видимо завис в 70-80-х.
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А что вам мешает рекламировать свою молодёжь?
Драфт смотрели те, кому интересно и его нигде на каналах не показывали. Так что лучше таблетки выпей и не неси бред
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Ответ waa1982
Уложился в повестку. Незнание - это благо. Чёрное- это белое. Санкции на пользу. Спорт вне политики.
Спорт у нас великий и нас боятся. По нам все скучают и без нас сложно
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+5
Ответ Vitezslav
Комментарий скрыт
Да что там десятки тысяч, берите больше. Миллионы!
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И где освещали драфт НХЛ, на каком канале? Не нашёл ни на ни на хоккейных, ни на платных, ни на просто спортивных, не говоря уж о федеральных.
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Старый пень.
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надеюсь узнавать через несколько дней у нас будут не из-за массовой блокировки интернета по стране, а по федеральным СМИ уже мало инфы к альтернативной реальности не только в спорте и хоккее в частности)))
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НХЛ освещается охотно, потому что, благодаря,таким "помощникам" у нас нет своего драфта, а КХЛ работает(пока что) в интересах сборной, которая не играет
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Когда-то письмо с Сахалина в Питер курьером год ехало))
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Ну так рекламируйте. Что вам мешает?
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А его не смущает, как много и подробно освещают у нас "проблемы" США и Европы, а о своих делах - как о покойнике, либо хорошо, либо никак? В их мире, видимо, и к спорту должен быть такой же подход.
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Ответ Иван Буренков
НХЛ освещается охотно, потому что, благодаря,таким "помощникам" у нас нет своего драфта, а КХЛ работает(пока что) в интересах сборной, которая не играет
Наверное, нужно разобраться, почему у нас нет своего драфта?
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Ответ Vitezslav
Наверное, нужно разобраться, почему у нас нет своего драфта?
потому что в России по другому чем в са выстроена подготовка молодых игроков. и драфт у нас - это утопия, не имеющая ничего общего с реальным положением вещей
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Ответ Vitezslav
Комментарий скрыт
Только вот когда они узнали, они уже были обречены, потому что доза облучения была более чем смертельна
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