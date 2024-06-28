ИИХФ не указала Демидова, Силаева и Левшунова в числе топ-проспектов из Европы на драфте НХЛ-2024. Их могут выбрать в первой пятерке

Теги СКА Торпедо ИИХФ НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Артем Левшунов Иван Демидов Антон Силаев Хоккей

ИИХФ не указала россиян и белорусов в числе топ-проспектов на драфте НХЛ-2024.

28 и 29 июня в Лас-Вегасе пройдет 62-й драфт НХЛ.

ИИХФ на своей странице в социальной сети не указала россиян Ивана Демидова и Антона Силаева, а также белоруса Артема Левшунова в числе лучших проспектов из Европы.

Согласно рейтингу официального сайта НХЛ, все три игрока могут быть выбраны в топ-5 на предстоящем драфте.

Фото: x.com/IIHFHockey/status/1806263493571543250

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26 комментариев
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НХЛ вообще нет никакого дела до ИИХФ.
Они выберут как и нам, и как они считают нужным не заглядывая игрокам в паспорт.
Бизнес для них превыше всего!
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+18
Ответ usenko
А спортс не указал, что Левшунов белорус)
В самой новости это указано
+14
0
+14
Тупой игнор со стороны ИИХФ продолжается.
+8
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+7
А спортс не указал, что Левшунов белорус)
+19
-12
+7
Ну, ладно у России траблы с ИИХФ, а Левшунова-то за что? )

P.S. В прошлый раз, с Флоридой и обладателями КС нашлись адвокаты ИИХФ, мол, в той статье много кого не указали, ну так уж получилось, что русские не попали в обзор, никакой предвзятости. Интересно, сейчас с какими аргументами выступят.
+5
-1
+4
Ответ Владимир Чехов
В самой новости это указано
Уже поправили статью. И заголовок тоже. Там сначала было "ИИХФ не указала россиян".
+3
0
+3
Если сделать вид, что чего-то не существует (российских игроков на драфте), то возможно оно само собой исчезнет.
+3
-1
+2
Куколды тут утверждали, что в статье, где не были упомянуты Бобровский, Куликов и Тарасенко, не были также упомянуты многие игроки обеих команд, поэтому не может быть и речи о том, что русских игроков игнорировали специально, всё выдумано. Теперь что скажут?
+4
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+2
Неудивительно. Не обращаем внимание на эту деградирующую организацию
+3
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+1
Россия не Европа, мы эти как его там, страна глобального Юга!
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0
Ответ Hola Hola
Ну, ладно у России траблы с ИИХФ, а Левшунова-то за что? ) P.S. В прошлый раз, с Флоридой и обладателями КС нашлись адвокаты ИИХФ, мол, в той статье много кого не указали, ну так уж получилось, что русские не попали в обзор, никакой предвзятости. Интересно, сейчас с какими аргументами выступят.
Может потому что это рейтинг тех, кто ИГРАЕТ в Европе?) а не европейцев)) Левшунов играет в северной Америке
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А какой год рождения драфиуется?
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"Как дёшево. Как дёшево!" (с)
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Russian is a new black
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Частный случай детского поведения "международных" организаций. Надеюсь, НХЛ возьмёт на себя главный турнир для взрослых (что-то типа Кубка Мира, каждые 2 года например), а также МЧМ. Тогда ИИХФ наконец уйдет в закат, останется жалкая хоккейная ЛЧ их единственным сколь-нибудь серьезным турниром и фиг с ними.
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ИИХ борьба. Я бы даже сказал "боротьба".
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и все белые, не расизм ли это?🤔😀
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