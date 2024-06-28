ИИХФ не указала Демидова, Силаева и Левшунова в числе топ-проспектов из Европы на драфте НХЛ-2024. Их могут выбрать в первой пятерке

ИИХФ не указала россиян и белорусов в числе топ-проспектов на драфте НХЛ-2024.

28 и 29 июня в Лас-Вегасе пройдет 62-й драфт НХЛ.

ИИХФ на своей странице в социальной сети не указала россиян Ивана Демидова и Антона Силаева, а также белоруса Артема Левшунова в числе лучших проспектов из Европы.

Согласно рейтингу официального сайта НХЛ, все три игрока могут быть выбраны в топ-5 на предстоящем драфте.

Фото: x.com/IIHFHockey/status/1806263493571543250