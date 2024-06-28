Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Маршанд и Пойнт – первые 6 игроков Канады на Турнир четырех наций

Канада назвала первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.

Канадская сборная объявила имена шести первых хоккеистов, которые включены в состав команды.

В этот список вошли нападающие (« »), (« »), («Колорадо»), («Бостон»), (« »), а также защитник Кэйл Макар (« »).

Канаду возглавит Джон Купер из «Тампы».

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.

Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.