Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Маршанд и Пойнт – первые 6 игроков Канады на Турнир четырех наций
Канада назвала первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.
Канадская сборная объявила имена шести первых хоккеистов, которые включены в состав команды.
В этот список вошли нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Бостон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), а также защитник Кэйл Макар («Колорадо»).
Канаду возглавит Джон Купер из «Тампы».
Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.
Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.