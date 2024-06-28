Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Маршанд и Пойнт – первые 6 игроков Канады на Турнир четырех наций

Теги Питтсбург Бостон Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Брэд Маршанд Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Брэйден Пойнт Кэйл Макар Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Канада назвала первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.

Канадская сборная объявила имена шести первых хоккеистов, которые включены в состав команды.

В этот список вошли нападающие Коннор МакдэвидЭдмонтон»), Сидни КросбиПиттсбург»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Бостон»), Брэйден ПойнтТампа»), а также защитник Кэйл Макар («Колорадо»).

Канаду возглавит Джон Купер из «Тампы».

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.

Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.

17 комментариев
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Тренер Канады сойдёт с ума, выбирая состав
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И дедам уважение и уникальные боевые единицы.
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Состав у канадцев, конечно, очень взрывной!
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Вот это составчик. Бомба бомбическая
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Эх,жаль наших не будет!был бы 🔝🔝🔝
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В Нагано тоже состав был ух, правда тренер не ахти, а итог..эх🤭✌️
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С нашими понятно, а чехов почему прокатили? Чемпионы мира вроде как никак, плевок на ЧМ🤔
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Да, жаль не будет наших, очень интересно было бы посмотреть топовый хоккей с лучшими составами
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А Россия?
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Ответ Сергей!
Тренер Канады сойдёт с ума, выбирая состав
Думаю, что они наберут 3 состава, и потом тупо кинут жребий))
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Ответ Splin
В Нагано тоже состав был ух, правда тренер не ахти, а итог..эх🤭✌️
Кто был тренером?
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Ответ Дима Миронов
Маршанд за заслуги, сейчас он не входит в топ 6 игроков Канады...
Но у него главное умение залезть под кожу сопернику. С этим он прекрасно справляется.
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Ответ Глаз народа
С нашими понятно, а чехов почему прокатили? Чемпионы мира вроде как никак, плевок на ЧМ🤔
Нужна очень короткая замена матчу звёзд, чтобы не мучить коллективное соглашение
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