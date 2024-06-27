Рябыкин об исполнительском мастерстве в НХЛ и КХЛ: «Хоккеисты уровня Макдэвида, Драйзайтля или Баркова реализуют каждый второй момент. У нас реализация заметно ниже» 

Теги Металлург Мг Локомотив Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Дмитрий Рябыкин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о результативности в НХЛ и КХЛ.

– В финале НХЛ в среднем забивалось шесть голов за матч, в финале КХЛ – в два раза меньше. У нас действительно оборонительный хоккей и оборонительная лига?

– Не могу с этим согласиться. Наоборот, в последние годы хоккей в КХЛ изменился, откат ушел в прошлое, большинство команд играет в давление, в современный, агрессивный хоккей. 

– Откуда же такой разброс в результативности лиг?

– От исполнительского мастерства. Хоккеисты уровня Макдэвида, Драйзайтля или Баркова реализуют каждый второй момент. У нас реализация заметно ниже.

Я не могу сказать, что тот же финал «Магнитка» – «Локомотив», несмотря на низкую результативность, получился скромным. Наоборот, обе команды показали современный хоккей, было много интересных, тактических моментов. Даже несмотря на осторожную тактику «Локомотива», – сказал экс-тренер «Витязя» и «Авангарда».

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1 комментарий
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Понятное дело, будь у нас игрок с реализацией Макди, то он быстро уехал бы в НХЛ
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