«Юта» подписала экс-форварда «Аризоны» О’Брайена. Он лидер сезона НХЛ по штрафу – 153 минуты

Теги переходы Аризона НХЛ Лиэм О’Брайен Юта Хоккей

«Юта» подписала контракт с Лиэмом О’Брайеном на три года.

Сегодня клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с 29-летним канадским нападающим, кэпхит игрока составит 1 миллион долларов. 

В сезоне-2023/24 канадец стал самым недисциплинированным игроком регулярного чемпионата НХЛ, выступая за «Аризону». 

В 75 играх на его счету 14 (5+9) очков и 153 минуты штрафа при нейтральной полезности. 

Второе место занял капитан «Оттавы» Брэди Ткачак (134 минуты в 81 игре), третье – форвард «Вашингтона» Том Уилсон (133 в 74). 

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4 комментария
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это разве не продление контракта, по сути?
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Посмотрим сколько ещё Юта подпишет игроков Аризоны.)) Там ещё и Колячонка кстати кроме О’Брайена
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Вот она, привлекательная звезда для нового рынка :)
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Ответ *MVP*
это разве не продление контракта, по сути?
именно так и есть. Хотя по сути есть некая двойственность: Юта это новая франшиза, но с составом Аризоны, которая приостановила своё существование. Хотя после недавнего очередного отказа Алексу Меруэлло в строительстве новой арены можно уже сказать, что Аризона Койотис по сути мертвы.
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