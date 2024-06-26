«Юта» подписала экс-форварда «Аризоны» О’Брайена. Он лидер сезона НХЛ по штрафу – 153 минуты

«Юта» подписала контракт с Лиэмом О’Брайеном на три года.

Сегодня клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с 29-летним канадским нападающим, кэпхит игрока составит 1 миллион долларов.

В сезоне-2023/24 канадец стал самым недисциплинированным игроком регулярного чемпионата , выступая за «Аризону».

В 75 играх на его счету 14 (5+9) очков и 153 минуты штрафа при нейтральной полезности.

Второе место занял капитан «Оттавы» Брэди Ткачак (134 минуты в 81 игре), третье – форвард «Вашингтона» Том Уилсон (133 в 74).