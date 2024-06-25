Шамиль Тарпищев: «Бобровский – лучший игрок плей‑офф НХЛ, а не Макдэвид. В решающей игре заметнее всех был наш вратарь, а не канадец»

Шамиль Тарпищев считает Сергея Бобровского лучшим игроком плей-офф НХЛ.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » . Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Для меня лучший игрок плей‑офф – Бобровский, а не Макдэвид. То, как он преобразился в седьмом матче, – это вопрос психологии.

Мы же об этом и говорили: надо было всего лишь переключиться, и Бобровский это сделал.

В итоге в решающей игре заметнее всех был именно наш вратарь, а не канадец.

Бобровский был лучшим и по ходу плей‑офф, и в решающем матче», – сказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.