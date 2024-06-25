Шамиль Тарпищев: «Бобровский – лучший игрок плей‑офф НХЛ, а не Макдэвид. В решающей игре заметнее всех был наш вратарь, а не канадец»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Шамиль Тарпищев НХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Шамиль Тарпищев считает Сергея Бобровского лучшим игроком плей-офф НХЛ.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Для меня лучший игрок плей‑офф – Бобровский, а не Макдэвид. То, как он преобразился в седьмом матче, – это вопрос психологии.

Мы же об этом и говорили: надо было всего лишь переключиться, и Бобровский это сделал.

В итоге в решающей игре заметнее всех был именно наш вратарь, а не канадец.

Бобровский был лучшим и по ходу плей‑офф, и в решающем матче», – сказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

8 комментариев
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Конн Смайт дают за весь плей-офф, а не за 7-й матч. А в решающем матче была заметна защита Флориды, бросающаяся под шайбы, у Бобровского и работы-то особо не было. Хотя, сомневаюсь, что этот гражданин вообще смотрел.
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Из каких видов спорта еще не высказались товарищи по этому вопросу: Карякин? Мазепин с Квятом? Крушельницкий из керлинга?
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+9
Причем ведь подобные эксперды оскорбляют и самого Боба, как ни странно. Все суждения сводятся примерно - пропустил меньше трех, команда выиграла, герой, стена, затащил в одиночку. Проиграли и полная авоська - он не может в одного тащить. Действительно, ведь для реального анализа надо хотя бы матч посмотреть, а это уже не для таких господ. Флорида победила не благодаря только Бобу, а вместе с ним, и 4-6 матчи просрали не потому что Боб поплыл, а вся Флорида играла совсем в другой хоккей, не было у Сереги каких-то кошмарных косяков, он весь плов провел ровно, но он не Бог, не "стена", он профи, который отлично сделал свое дело, но без тотального контроля, прессинга от всей команды, ни один кипер не смог бы выиграть.
+7
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+6
Ответ Амфитрион
Причем ведь подобные эксперды оскорбляют и самого Боба, как ни странно. Все суждения сводятся примерно - пропустил меньше трех, команда выиграла, герой, стена, затащил в одиночку. Проиграли и полная авоська - он не может в одного тащить. Действительно, ведь для реального анализа надо хотя бы матч посмотреть, а это уже не для таких господ. Флорида победила не благодаря только Бобу, а вместе с ним, и 4-6 матчи просрали не потому что Боб поплыл, а вся Флорида играла совсем в другой хоккей, не было у Сереги каких-то кошмарных косяков, он весь плов провел ровно, но он не Бог, не "стена", он профи, который отлично сделал свое дело, но без тотального контроля, прессинга от всей команды, ни один кипер не смог бы выиграть.
Не могут они принять факт что Макдэвид великолепно сыграл и трофей получил заслуженно.
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Я бы хотел узнать авторитетное мнение Павла Воли и Светлакова
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странно что ещё Матвиенко с Володиным не включились..
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Ответ banchik1
Из каких видов спорта еще не высказались товарищи по этому вопросу: Карякин? Мазепин с Квятом? Крушельницкий из керлинга?
Царь и депутат Свищев уже высказались?
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