Плющев о селекции СКА: «Не знаю, на что рассчитывают. Говорили, что омолаживают состав. А когда методом тыка подбирают… Это не очень работает»
Владимир Плющев поделился мнением о трансферной политике СКА.
– Пока в СКА набирают основном бывших опытных московских армейцев: Андронов, Плотников, Григоренко. Можно ли рассчитывать, что они в Питере заиграют на прежнем уровне, если в ЦСКА и в «Локомотиве» уже не тянули?
– Я не знаю, на что рассчитывают в СКА. В прошлом году руководство клуба говорило, что они омолаживают состав, работают на перспективу.
Если в ЦСКА говорили о том, что в команде ограничен временной потенциал игроков, то у питерцев работа на перспективу. Ну вот, они вернулись на те позиции, с которых они начинали.
Сказать о том, что это может привести к удаче или неудаче, я не могу. Сейчас настолько демография игроков непонятная…
Тут недавно комментировали фильм «17 мгновений весны», так вот там сказали, что режиссер этого фильма приглашал без проб и по каждому актеру попал точно в цель.
Тренер команды – это тот же режиссер. Подбирая игроков, он должен выбирать в первую очередь тех, кто будет реализовывать его задачи и идеи.
А когда сегодня одних игроков подбирают, а завтра других… Здесь должна быть какая-то позиция и концепция.
А когда методом тыка подбирают… Ну, в общем, это как-то на сегодняшний день не очень работает.
– На пресс-конференции после вылета СКА из Кубка Гагарина Роман Ротенберг сообщил, что на этот раз не видит смысла в тотальной перестройке. В итоге там снова избавились от целой группы хоккеистов и ищут других. Можно рассчитывать на результат при подобном подходе?
– Тренер должен чувствовать игрока.
Не просто по его голой статистике, а должен точно знать, как его использовать и с какими партнерами. Видимо, это не получается пока, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.